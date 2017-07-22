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Китайская компания Xiao-i-Robot потребовала через суд запретить продажи iPhone 13

08 сентября 2021, 20:37




Издание South China Morning Post сообщает, что китайская компания Xiao-i-Robot обратилась в суд с требованием запретить продажи в стране смартфонов iPhone 13. Их анонс намечен на 14 сентября. Китайская компания потребовала также запретить производство новых смартфонов.

Компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology, известная как Xiao-i Robot, занимается ИИ и робототехикой. Она уже подавала в прошлом году судебный иск на Apple на сумму 1,4 млрд долларов. Тогда в своем заявлении, она утверждала, что Apple нарушила ее патент, связанный с работой виртуального помощника, напоминающего Siri. Xiao-i-Robot попросила суд наложить на Apple требование, запрещающее ей «производить, использовать, упоминать о продажах, продавать и импортировать» любые продукты, которые «нарушают» патент , включая все устройства, поддерживающие сервис голосового помощника Siri.

Китайская компания Xiao-i-Robot потребовала через суд запретить продажи iPhone 13


На этот раз Xiao-i-Robot обратилась в Высший народный суд Шанхая. Компания снова попросила суда запретить Apple заниматься производством и продажей смартфонов iPhone. Заявление было опубликовано в официальном аккаунте компании в сети WeChat.

За несколько часов до того, как Apple разместила в социальной сети WeChat свое объявление о предстоящем мероприятии «California Streaming», которое должно состояться 14 сентября, компания Xiao-i-Robot обратилась к руководству WeChat с требованием заблокировать учетную запись Apple.

Исполнительный директор Xiao-i Robot Юань Хуэй заявил, что Apple не уважает права на интеллектуальную собственность их компании. «Apple должна немедленно прекратить свои нарушения, удалить из магазинов и прекратить продажу сопутствующих товаров», - отметил Юань.

Если Шанхайский суд наложит судебный запрет, опираясь на заявление Xiao-i-Robot, то это может существенно повлиять на работу цепочек поставок комплектующих, которыми пользуется Apple. Как отмечают эксперты, хотя любое решение, которое примет суд, наврядли окажет какое-либо влияние на будущий анонс iPhone 13, тем не менее оно способно сыграть важную роль для будущего производства смартфонов iPhone в Китае.

Компания Apple уже предоставила свой официальный ответ изданию South China Morning Post. В нем указано, что Siri «не содержит каких-либо функций, упоминаемых в патенте <компании Xiao-i Robot>, относящимся к играм и технологиям обмена мгновенными сообщениями». Более того, Apple обратила внимание, что она уже привлекала к оценке китайских сертифицированных экспертов, которые «пришли к выводу, что Apple не нарушает технологии, которыми владеет компания Xiao-i Robot».

История еще не окончена.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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