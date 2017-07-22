На проходящей в Мюнхене автовыставке IAA Mobility 2021 выступил генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер. Его доклад был основан на результатах исследования, проведенного международными консалтинговыми компаниями Roland Berger и McKinsey.
Гелсинджер отметил, что полученные консалтинговыми компаниями результаты практически полностью подтвердили прогнозы, сделанные Intel после собственных внутренних исследований. Темой проведенного анализа была оценка будущего применения электроники в автомобилях.
В настоящее время львиная доля стоимости автомобиля и используемых в нем технологий приходится на его главную силовую установку - двигатель, отметил Гелсинджер. Однако электроника, микросхемы и полупроводники постепенно отвоевывают и повышают свою долю. Уже к 2030 году она сравняется с долей, приходящейся на двигатель, считают в Intel.
Согласно имеющимся данным, еще в 2019 году стоимость устанавливаемых в автомобиле чипов не превышала 4% от стоимости всех деталей в спецификации. Чипы использовались в основном только для оснащения электронного блока управления и информационно-развлекательной системы.
К 2030 году электроника будет выполнять в автомобиле множество новых, более сложных ролей, считает Гелсинджер. Они будут охватывать полную автоматизацию управления автомобилем и использование искусственного интеллекта. ИИ будет участвовать в поддержке работы всех подсистем, в том числе для управления автомобилем.
Гелсинджер ожидает появления к 2030 году полностью автоматизированного транспортного средства в личном пользовании граждан. По оценкам Гелсингера, к концу текущего десятилетия объем рынка полупроводниковых изделий для автомобиля составит 115 млрд долларов.
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