Графическая карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге. Практически на любом алгоритме она превосходит саму себя, но «сделанную для остального мира». В частности, в операциях майнинга Ethereum производительность «русской ракеты» оказалась равной 94 MH/s - это почти на 64% выше, чем у типовых карт RTX 3080 Ti.
Информация о существовании «специальных» карт появилась в августе, о чем THG.ru уже сообщал ранее. Тогда издание Videocardz получило четыре фотографии от своего читателя из России, назвавшегося Алексом. Он рассказал, что сделал неожиданное «открытие», обнаружив на складах одной из российских розничных компаний несколько упаковок видеокарт Gigabyte RTX 3080 Ti 20 Gb. Блогер оказался подкованным и обратил внимание, что маркировка карт указывала на установку 20 Гбайт буферной видеопамяти взамен «прейскурантных» 10 Гбайт. Все обнаруженные видеокарты были выпущены под брендом AORUS XTREME. Совпадали даже коды продукта при проверке по документации EEC. Достоверность наличия 20 Гбайт памяти подтверждалась этикетками и наклейками с «ошибочной» маркировкой как на упаковке, так и на самой карте.
Блогер не предоставил никаких дополнительных сведений относительно реальных рабочих характеристик производительности «необычных» графических карт, поэтому многие посчитали, что эта новость граничит с фейком. Лишь немногие читатели согласились, что обнаруженная карта действительно существует.
Как стало известно теперь, такие «скорострельные» карты действительно появились в России. Более того, они продаются, но... только в Санкт-Петербурге.
Доказательство продаж «необычных» карт привел русский ютубер под ником «КОЛЯ МАЙНЕР». Он сумел не только увидеть их на прилавке, но даже получить к ним доступ. Судя по опубликованным им материалам, доступ был получен на складе продавца.
Модель RTX 3080 Ti, оснащенная 20 Гбайт буферной памяти, безусловно, интересна многим энтузиастам. К сожалению геймеров и к радости энтузиастов экстремального дохода, эта графическая карта работает только для криптомайнинга. Она не поддерживается официальным драйвером Game Ready, поэтому придется повозиться, чтобы ее запустить. Но овчинка стоит выделки.
Ютубер оказался настойчивым. Он обратился в официальное представительство Gigabyte Russia, запросив больше информации о новой карте и ее драйверах, но получил ответ, что у компании нет такой модели.
В то же время в сети уже «гуляет» информация как минимум о трех графических картах названого типа: Gaming OC, Aorus Xtreme и Aorus Master. Две из них «засветились» в тестах TechPowerUP GPU-Z, где была показана информация об их BIOS. Третью карту «засветил» ютубер. Версия BIOS является общедоступной, что позволяет всем желающим использовать ее. К сожалению, эта графическая карта не будет работать в играх, поскольку у данного процессора нет официальной поддержки.
Но самое интересное и важное состоит в том, что в RTX 3080 Ti 20 Гбайт не установлен алгоритм LIte Hash Rate (LHR). Это означает, что данная карта была выпущена с целью проверки, либо карты появились с расчетом на дальнейшую фабричную «модернизацию», но в конечном итоге «обошлись» без нее. Как бы там ни было, но таинственные графические карты сумели «по волшебству» доплыть до Санкт-Петербурга и попасть в розничные магазины.
Но вернемся к «тайным» тестам на складе в Санкт-Петербурге. Карта была сконфигурирована на частоте «+100 МГц в ядре» и «+1000 МГц в памяти» при установке ограничителя мощности до 80% от ее TDP. После этого ютубер прогнал ее с различными криптоалгоритмами.
Безусловно, наиболее интересные результаты были получены при добыче Ethereum с использованием Gminer или NBminer. При обоих вариантах прогона карта показала производительность 94 MH/s, что почти на 64% выше, чем у «традиционной» RTX 3080 Ti.
Ютубер действительно проявил исключительную настойчивость и сумел получить от продавца скриншот, показывающий производительность на уровне 97,79 MH/s.
Gigabyte RTX 3080 Ti 20GB в майнинге, Источник: КОЛЯ МАЙНЕР
Ютубер также сообщил, что модель GAMING OC, которую он тестировал, была доступна для покупки по цене 225 000 рублей (3070 долларов). Простая проверка показывает, что окупить такую карту с наиболее прибыльным алгоритмом майнинга можно за 400 дней.
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