РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге

09 сентября 2021, 09:41




Графическая карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге. Практически на любом алгоритме она превосходит саму себя, но «сделанную для остального мира». В частности, в операциях майнинга Ethereum производительность «русской ракеты» оказалась равной 94 MH/s - это почти на 64% выше, чем у типовых карт RTX 3080 Ti.

Информация о существовании «специальных» карт появилась в августе, о чем THG.ru уже сообщал ранее. Тогда издание Videocardz получило четыре фотографии от своего читателя из России, назвавшегося Алексом. Он рассказал, что сделал неожиданное «открытие», обнаружив на складах одной из российских розничных компаний несколько упаковок видеокарт Gigabyte RTX 3080 Ti 20 Gb. Блогер оказался подкованным и обратил внимание, что маркировка карт указывала на установку 20 Гбайт буферной видеопамяти взамен «прейскурантных» 10 Гбайт. Все обнаруженные видеокарты были выпущены под брендом AORUS XTREME. Совпадали даже коды продукта при проверке по документации EEC. Достоверность наличия 20 Гбайт памяти подтверждалась этикетками и наклейками с «ошибочной» маркировкой как на упаковке, так и на самой карте.

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге

Графическая карта Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC 20GB. Источник: КОЛЯ МАЙНЕР



Блогер не предоставил никаких дополнительных сведений относительно реальных рабочих характеристик производительности «необычных» графических карт, поэтому многие посчитали, что эта новость граничит с фейком. Лишь немногие читатели согласились, что обнаруженная карта действительно существует.

Как стало известно теперь, такие «скорострельные» карты действительно появились в России. Более того, они продаются, но... только в Санкт-Петербурге.

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге


Графическая карта Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC 20GB. Источник: КОЛЯ МАЙНЕР


Доказательство продаж «необычных» карт привел русский ютубер под ником «КОЛЯ МАЙНЕР». Он сумел не только увидеть их на прилавке, но даже получить к ним доступ. Судя по опубликованным им материалам, доступ был получен на складе продавца.

Модель RTX 3080 Ti, оснащенная 20 Гбайт буферной памяти, безусловно, интересна многим энтузиастам. К сожалению геймеров и к радости энтузиастов экстремального дохода, эта графическая карта работает только для криптомайнинга. Она не поддерживается официальным драйвером Game Ready, поэтому придется повозиться, чтобы ее запустить. Но овчинка стоит выделки.

Ютубер оказался настойчивым. Он обратился в официальное представительство Gigabyte Russia, запросив больше информации о новой карте и ее драйверах, но получил ответ, что у компании нет такой модели.

В то же время в сети уже «гуляет» информация как минимум о трех графических картах названого типа: Gaming OC, Aorus Xtreme и Aorus Master. Две из них «засветились» в тестах TechPowerUP GPU-Z, где была показана информация об их BIOS. Третью карту «засветил» ютубер. Версия BIOS является общедоступной, что позволяет всем желающим использовать ее. К сожалению, эта графическая карта не будет работать в играх, поскольку у данного процессора нет официальной поддержки.

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге


Но самое интересное и важное состоит в том, что в RTX 3080 Ti 20 Гбайт не установлен алгоритм LIte Hash Rate (LHR). Это означает, что данная карта была выпущена с целью проверки, либо карты появились с расчетом на дальнейшую фабричную «модернизацию», но в конечном итоге «обошлись» без нее. Как бы там ни было, но таинственные графические карты сумели «по волшебству» доплыть до Санкт-Петербурга и попасть в розничные магазины.

Но вернемся к «тайным» тестам на складе в Санкт-Петербурге. Карта была сконфигурирована на частоте «+100 МГц в ядре» и «+1000 МГц в памяти» при установке ограничителя мощности до 80% от ее TDP. После этого ютубер прогнал ее с различными криптоалгоритмами.

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге



Безусловно, наиболее интересные результаты были получены при добыче Ethereum с использованием Gminer или NBminer. При обоих вариантах прогона карта показала производительность 94 MH/s, что почти на 64% выше, чем у «традиционной» RTX 3080 Ti.

Ютубер действительно проявил исключительную настойчивость и сумел получить от продавца скриншот, показывающий производительность на уровне 97,79 MH/s.

Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге

Gigabyte RTX 3080 Ti 20GB в майнинге, Источник: КОЛЯ МАЙНЕР


Ютубер также сообщил, что модель GAMING OC, которую он тестировал, была доступна для покупки по цене 225 000 рублей (3070 долларов). Простая проверка показывает, что окупить такую карту с наиболее прибыльным алгоритмом майнинга можно за 400 дней.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss
  • AMD Rembrandt следующего поколения (Ryzen 6000) уже запущен в массовое производство
  • По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s
  • Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200
  • Криптомайнеры радуются массовым закупкам графических карт Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000

    • следующая новость
    SpaceX не справляется со спросом на терминалы для космической связи Starlink

    предыдущая новость
    Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 сентября, 2021

    OPPO представила в России смартфон Reno6 c уникальными функциями портретного видео

    Игровая консоль Microsoft Xbox Series S получит новый 6-нм процессор AMD

    Джон Проссер свел вместе все, что известно об iPhone 14

    SpaceX не справляется со спросом на терминалы для космической связи Starlink

    Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге

    8 сентября, 2021

    Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику

    Китайская компания Xiao-i-Robot через суд потребовала запретить продажи iPhone 13

    Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

    Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

    Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

    Флагманский Xiaomi 12 оснастят сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

    Samsung выпустит 576-мегапиксельный сенсор уже к 2025 году

    Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября

    7 сентября, 2021

    Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

    Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля

    Intel выпустила эталонный игровой ноутбук NUC X15 Laptop Kit

    В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

    Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z

    Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

    6 сентября, 2021

    Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров

    ССЫЛКИ