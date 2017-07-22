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SpaceX не справляется со спросом на терминалы для космической связи Starlink

09 сентября 2021, 11:49




Американская компания SpaceX, выстраивающая глобальную спутниковую систему Starlink для высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в местах с ненадежным, дорогим или полностью недоступным доступом в сеть, не успевает справляться с возникшим спросом на установку терминальных систем.

Производственные мощности SpaceX позволяют выпускать около 5000 спутниковых терминалов в неделю. В то же время очередь на установку уже насчитывает около 600 000 предварительных заявок.

Starlink не справляется со спросом на выпуск терминалов для космической связи


Система Starlink требует использования терминалов из-за того, что она не позволяет подключаться напрямую к спутникам связи с телефонов, в отличие от спутниковых систем связи Iridium, Globalstar, Thuraya и Inmarsat. Терминал представляет собой устройство размером с коробку пиццы (диаметр 61 см, высота ножки-подставки около 50 см). Он имеет фазированные антенные решетки и позволяет отслеживать сигнал, поступающий напрямую со спутников связи. Установить терминалы можно везде, откуда есть прямая видимость спутников.

В настоящее время компания SpaceX производит около 5000 тарелок в неделю или 260 000 штук в год. Это означает, что потребуются годы, чтобы покрыть возникший спрос, если ничего не изменится с масштабом производства.



Отвечая на этот вызов, Брет Джонсон, финансовый директор SpaceX, пообещал в своем выступлении на конференции Satellite 2021 в Мэриленде, что «скоро все наладится».

В частности, он написал в своем твиттере: «Новых мощностей будет достаточно, чтобы наверстать отставание в 600 000 заказов». Он также сообщил, что уже этой осенью можно ожидать снижения себестоимости выпуска терминального устройства за счет роста масштабов производства. Его текущая себестоимость составляет 1300 долларов.



К сожалению, несмотря на то, что себестоимость для SpaceX снизится, компания пока не намерена снижать конечную цену на оборудование для розничных покупателей. Терминал Starlink по-прежнему будет стоить от 499 долларов. Стоимость месячной подписки на услуги связи также не изменится, она составляет 99 долларов.



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