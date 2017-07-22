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Джон Проссер свел вместе все, что известно об iPhone 14

09 сентября 2021, 12:34




Известный поставщик слухов об iPhone и Apple, Джон Проссер, рассказал кое-что новое о будущем смартфоне iPhone 14. Это было сделано всего за несколько дней до официального анонса iPhone 13, намеченного на 14 сентября. Тем самым Проссер как бы намекнул, что про новую модель уже известно практически все, поэтому самое интересное теперь будет происходить вокруг iPhone 14.

Во-первых, он подтвердил, что выпуск iPhone 14 должен состояться в следующем году, в сентябре 2022 года.

Джон Проссер свел вместе все, что известно об iPhone 14


Помимо этого, он обратил внимание на ряд новшеств, которые должны появиться у гаджета:

  • Взамен выреза сверху в центральной части экрана в iPhone 14 появится элегантное круглое отверстие. Там будет располагаться селфи-камера. Первым об этом заявил аналитик Мин-Чи Куо, тоже большой знаток Apple.

  • Толщина корпуса смартфона увеличится. Это позволит полностью убрать в корпус блок объективов.
    Выступ блока камер, который характерен также для готовящегося к анонсу iPhone 13, исчезнет. Это убережет от ударов расположенные на задней панели объективы камер, их линзы, светодиодную вспышку и сканер LiDAR. Новые камеры iPhone 14 будут располагаться заподлицо с задней панелью.
    Пока нет ответа, почему было принято такое решение. Возможно, Apple пойдет на это, чтобы увеличить объем внутреннего пространства, например для батареи более высокой емкости. Возможен и другой вариант: нынешний выступ чреват какими-то неудобствами, выявленными в ходе тестирования, но производство iPhone 13 не было остановлено из-за отсутствия времени на доработку дизайна.

  • Apple планирует использовать титановый каркас для корпуса iPhone 14. Известно, что он отличается легкостью и более высокой прочностью, чем стальной.

  • Apple вернется к круглым кнопкам для регулировки громкости. Они будут похожи на те, которые применялись в старых моделях iPhone 4 и iPhone 5.

  • Изменятся решетки динамика и микрофона. Взамен отдельных отверстий в нижней части устройства появятся продолговатые сетчатые вырезы.

  • Разъем Lightning остается, по крайней мере, на некоторых моделях iPhone 14.


Проссер ничего не сказал о стоимости iPhone 14. Он не оценил их даже на качественном уровне. В то же время, из слухов известно, что они вырастут.



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