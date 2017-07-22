Компания OPPO объявила о выпуске в России нового смартфона Reno6, выделяющегося на фоне конкурентов передовыми функциями в области портретной видеосъемки. Одна из его особенностей - функция портретного видео Bokeh Flare, которая позволяет создать кинематографический эффект при съемке на смартфон. Другая инновационная функция - AI Highlight Video - стала модернизированной версией уже встречавшейся ранее опции, которая позволяет делать портретные видеоролики на профессиональном уровне.
Для аппаратной поддержки съемки в Reno6 установлена основная 64 Мп камера с 4 объективами и поддержкой ИИ. Фронтальная съемка осуществляется с мощной 44 Мп селфи-камеры.
Среди функций портретного видео с использованием ИИ, как уже было отмечено, выделяется Bokeh Flare. Она обеспечивает кинематографический эффект боке для видеороликов, снятых на смартфон. Основа успешного результата - наличие базы данных OPPO, насчитывающей 10 млн портретов, и собственный алгоритм ИИ. Bokeh Flare обеспечивает обработку видео в реальном времени, добавляя размытие световых пятен на заднем фоне и сохраняя при этом главные объекты съемки естественными и яркими.
Другая функция портретной видеосъемки - AI Highlight Video. Она способна автоматически определять степень освещенности, оптимизируя видео с учетом собранной информации, что делает ролик более четким и ярким.
Применение ИИ и функции портретной видео-бьютификации обеспечивает естественную и незаметную обработку портретных видеороликов. Алгоритм распознает до 193 ключевых черт лица, добавляя бьюти-эффекты. Наличие режима Ultra-Clear с разрешением 108 Мп помогает детализировать снимки, сделанные со сверхвысоким разрешением.
Новый смартфон оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц. Он отличается сниженным на 12,5% уровнем вредного синего излучения и сертифицирован по стандарту SGS Eye Care Display.
Внутри смартфона установлены чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Имеется возможность применить специальную технологию расширения ОЗУ OPPO. За счет нее исходные 8 Гбайт ОЗУ при необходимости могут быть расширены на 2/3/5 Гбайт. Это позволит работать бесперебойно при запуске большого количества приложений.
Дополнительными преимуществами OPPO Reno6 стали быстрая зарядка мощностью 50 Вт и аккумулятор емкостью 4310 мАч. Для его полной зарядки требуется всего 45 минут.
В OPPO Reno6 установлена ОС ColorOS 11.1 на базе Android. Применяется функция защиты от подглядывания за уведомлениями, которая автоматически скрывает сведения о сообщениях во всплывающих окнах, если другие люди смотрят на экран. Особая система Private System позволяет пользователям создавать отдельную системную учетную запись, которая запускает копию приложения и хранит данные отдельно от оригинальной учетки.
OPPO Reno6 будет доступен в сети магазинов DNS, магазине Ноу-Хау, интернет-магазинах OZON, Ситилинк и Wildberries, а также салонах связи МТС, Теле2 и Билайн. Рекомендованная розничная цена смартфона - 32 990 рублей.