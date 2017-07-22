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MediaTek анонсировала новый чипсет Kompanio 900T для планшетов и компьютеров

09 сентября 2021, 18:39




Компания MediaTek объявила о выпуске нового мобильного высокопроизводительного чипсета Kompanio 900T, предназначенного для планшетов и мобильных компьютеров.

В основе Kompanio 900T использованы передовые 6-нм технологии и архитектура. Новый чипсет представляет собой 8-ядерный модуль, состоящий из двух сверхпроизводительных ядер ARM Cortex-A78 и шести высокоэффективных ядер ARM Cortex-A55. В состав этой группы входит также графический процессор ARM Mali-G68 и средства обработки функций искусственного интеллекта.

MediaTek анонсировала выпуск нового чипсета Kompanio 900T для планшетов и мобильных компьютеров


Чипсет Kompanio 900T поддерживает работу с быстрой памятью LPDDR5 и памятью для хранения данных UFS 3.1. Он может работать с дисплеями с частотой обновления до 120 Гц и разрешением до 2K.

В состав новой платформы вошел модем 5G (SA/NSA) с широким охватом частотного диапазона Netcom 5G Sub-6GHz. Поддерживается агрегация двух несущих 5G и услуг передачи голоса VoNR, а также другие ключевые технологии 5G. Среди других технологий беспроводной связи значатся 2х2 MIMO Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Если говорить о поддержке видео, то система способна достраивать видеоконтент SDR-качества до уровня, близкого к HDR. Поддерживается технология HDR10, которая в дальнейшем будет обновлена до HDR10+.

MediaTek анонсировала выпуск нового чипсета Kompanio 900T для планшетов и мобильных компьютеров


Ранее MediaTek уже выпускала чипсет Kompanio 1300T той же вычислительной платформы Kompanio для высокопроизводительных планшетов. Как сообщает MediaTek, эти решения уже нашли широкую поддержку среди производителей оборудования по всему миру, и на их базе уже выпущено множество мобильных устройств, включая ноутбуки и планшеты и хромбуки.

Планшеты на базе MediaTek Kompanio 900T появятся в продаже уже совсем скоро.



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