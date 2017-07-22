Компания MediaTek объявила о выпуске нового мобильного высокопроизводительного чипсета Kompanio 900T, предназначенного для планшетов и мобильных компьютеров.
В основе Kompanio 900T использованы передовые 6-нм технологии и архитектура. Новый чипсет представляет собой 8-ядерный модуль, состоящий из двух сверхпроизводительных ядер ARM Cortex-A78 и шести высокоэффективных ядер ARM Cortex-A55. В состав этой группы входит также графический процессор ARM Mali-G68 и средства обработки функций искусственного интеллекта.
Чипсет Kompanio 900T поддерживает работу с быстрой памятью LPDDR5 и памятью для хранения данных UFS 3.1. Он может работать с дисплеями с частотой обновления до 120 Гц и разрешением до 2K.
В состав новой платформы вошел модем 5G (SA/NSA) с широким охватом частотного диапазона Netcom 5G Sub-6GHz. Поддерживается агрегация двух несущих 5G и услуг передачи голоса VoNR, а также другие ключевые технологии 5G. Среди других технологий беспроводной связи значатся 2х2 MIMO Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Если говорить о поддержке видео, то система способна достраивать видеоконтент SDR-качества до уровня, близкого к HDR. Поддерживается технология HDR10, которая в дальнейшем будет обновлена до HDR10+.
Ранее MediaTek уже выпускала чипсет Kompanio 1300T той же вычислительной платформы Kompanio для высокопроизводительных планшетов. Как сообщает MediaTek, эти решения уже нашли широкую поддержку среди производителей оборудования по всему миру, и на их базе уже выпущено множество мобильных устройств, включая ноутбуки и планшеты и хромбуки.
Планшеты на базе MediaTek Kompanio 900T появятся в продаже уже совсем скоро.
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