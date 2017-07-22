Не так давно стало известно, что AMD будет участвовать на правах партнерства с Samsung в разработке новых мобильных чипсетов Exynos. Цель ее участия будет состоят в том, что перенести архитектуру графического процессора RDNA в чипсеты Samsung, нарастив тем самым уровень их графической поддержки.
Согласно последней информации, AMD планирует внедрить три различных типа графического процессорного блока mRDNA, ориентированные на разные типы оснащения смартфонов. Как сообщает пользователь Clien @FrontTron, предлагаемые типы графического процессорного модуля будут отличаться количеством ядер и тактовой частотой.
Флагманские смартфоны, такие как телефоны серия Galaxy S, будут оснащаться чипсетом Exynos, оснащенным 6-ядерным графическим процессорным ядром, работающим на неназванной тактовой частоте. Телефоны средней и бюджетной линеек, такие как смартфоны серии Galaxy A, будут оснащаться 4- и 2-ядерными графическими процессорами, соответственно.
Уже известно, что тестирование графического процессора mRDNA на устройствах бюджетной серии Galaxy A выполняется на частоте 1 ГГц. Поскольку эти устройства относятся к наиболее бюджетным моделям, их чипы Exynos будут использовать вычислительные ядра ARM Cortex-A78 взамен ARM Cortex X Series. По имеющимся данным, снижение производительности для этих моделей ядер составляет около 10%.
Пока нет данных о том, какие именно модели смартфонов будут работать с новыми чипсетами Exynos, оснащенными 4-ядерным графическим процессором mRDNA. Известно только то, что эти модели процессоров будут поставляться производителям на китайский рынок.
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