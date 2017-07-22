Компания Acer представила на российском рынке лазерный ультракороткофокусный проектор бизнес-класса Acer UL5630 по рекомендованной розничной цене от 199 990 рублей. Его главное достоинство - возможность использовать в небольших помещениях, получая качественную проекцию на минимальном расстоянии от стены.
Благодаря применению короткофокусной оптики, проектор можно устанавливать на минимальном расстоянии от стены 30 см, получая в результате яркую и структурную проекцию с диагональю до 3 м. Применение лазерного диода позволяет добиться естественной цветопередачи. Проектор способен вписаться в формат учебной аудитории или выставочного комплекса, не требует сложного монтажа и не вызывает трудностей при эксплуатации.
Получаемые широкоформатные проекции высокой четкости имеют разрешение WUXGA (1920x1200 пикселей). Максимальное разрешение соответствует уровню 4К2К. Параметр контрастности составляет 2 000 000:1. Благодаря тому, что яркость светового потока может доходить до 4500 люмен, а цветовой диапазон можно расширять до уровня HDR, удается гарантировать получение яркой и контрастной проекции даже при дневном освещении с глубокой прорисовкой деталей и четкостью линий.
Проекцию можно выводить под любым углом в 360-градусном спектре, применяя параллельно коррекцию искажений с учетом пространства и его специфичной планировки. Проектор позволяет осуществлять коррекцию трапецеидальных искажений, возникающих при выводе проекции под углом по горизонтали и вертикали. Коррекцию можно производить как в автоматическом, так и в ручном режиме.
В качестве физических источников входного сигнала, расположенных на интерфейсной панели, можно использовать аналоговый компонентный разъем D-Sub и Mini-DIN, два цифровых порта HDMI, а также набор RCA-входов. Управление проектором с компьютера возможно через асинхронный интерфейс RS-232 и при подключении опционального Wi-Fi-донгла. Для подключения колонок имеется 3,5-мм гнездо, в качестве штатной акустики выступают два динамика, мощностью по 10 Ватт каждый.
Проектор Acer UL5630 разрабатывался для обеспечения интерактивности в рамках лекционных занятий. Он объединил в себе функции, которые важны для образовательных организаций: поддержку 3D, возможность передачи данных по Wi-Fi. Благодаря низкой задержке ввода, можно быстро передавать медиаконтент на устройство. Чтобы зрительскую аудиторию ничего не отвлекало, Acer UL5630 имеет низкий уровень шума - всего 28 дБ в ЭКО-режиме.
Так как Acer UL5630 относится к решениям High-End-класса, в нем предусмотрена возможность работы 24/7 в рамках бизнес-центров, а также выставочных и презентационных залов. В экономичном режиме устройство гарантированно отработает 30 000 часов и до 20 000 часов в стандартном. Проектор прошел сертификацию по стандарту IP6X, что исключает попадание пыли и иных мелких частиц в корпус устройства и обеспечивает высокую надежность в работе.
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