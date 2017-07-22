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Vivo анонсировала серию флагманских смартфонов Vivo X70 c оптикой Zeiss

10 сентября 2021, 11:17




Компания Vivo анонсировала выпуск новой серии смартфонов Vivo X70. В нее входят три модели: Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro+. Отличительной особенностью линейки стала высококачественная оптика Zeiss со стеклянными линзами с низкой дисперсией и высоким коэффициентом пропускания в основной камере.

Vivo анонсировала серию новых смартфонов vivo X70 c отличной оптикой Zeiss

vivo X70 Pro+


«Младшая» и «средняя» модели серии Vivo X70 оснащены 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2376х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 19,8:9 и поддержкой HDR10+. В отверстии экрана размещается селфи-камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2,45.

«Старший» представитель семейства - смартфон Vivo X70 Pro+ - использует более крупный 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (3200х1440 пикселей) и 10-разрядным представлением цвета.

«Мотор» смартфонов Vivo X70 и X70 Pro представлен в двух вариантах. Первый - 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 1200 с графическим процессором ARM G77 MC9. Второй - платформа Exynos 1080 с ускорителем Mali-G78. «Старший» Vivo X70 Pro+ работает на 5-нм чипсете Snapdragon 888 Plus с графическим процессором Adreno 660.

Vivo анонсировала серию новых смартфонов vivo X70 c отличной оптикой Zeiss

vivo X70


Поддержка памяти предусматривает наличие 8/12 Гбайт ОЗУ на базе LPDDR4X и основной памяти размером 128/256/512 Гбайт типа UFS 3.1. В старшей модели устанавливается значительно более быстрая память LPDDR5X.

Главное в новой серии - это высококачественная оптика. Модель Vivo X70 оснащена 40-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony IMX766 с диафрагмой f/1,89 и оптической стабилизацией. Поверхность оптики имеет покрытие Zeiss T*. Отличительной особенностью всех моделей нового ряда стало использование карданного подвеса для основной камеры.

Помимо основной, имеется также сверхширокоугольный объектив с разрешением 12 Мп, диафрагмой f/2,2 и поддержкой OIS, а также 12-мегапиксельная 50-мм камера для портретной съемки на базе сенсора Sony IMX663 с диафрагмой f/1.98. Комплект дополняет лазерный автофокус.

Vivo анонсировала серию новых смартфонов vivo X70 c отличной оптикой Zeiss

vivo X70 Pro


Vivo X70 Pro оснащен немного более сильной оптикой. Это 50-мегапиксельная тыльная камера с сенсором IMX766V, оптикой Zeiss, поддержкой оптической стабилизации и диафрагмой f/1,75, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 116°, диафрагмой f/2,2 и поддержкой OIS, 12-мегапиксельная камера для портретной съемки на базе сенсора Sony IMX663 с диафрагмой f/1,98 и 8-мегапиксельная перископическая камера с 5-кратным увеличением и диафрагмой f/3,4. Есть также лазерный автофокус.

Vivo X70 Pro+ использует 50-мегапиксельную камеру на базе Samsung GN1 с диафрагмой f/1,57 и светодиодной вспышкой. Применяется оптическая стабилизация изображения OIS, имеется покрытие Zeiss T*. Помимо этого установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 48 Мп на базе датчика Sony IMX598. Она использует 4-оевую оптическую стабилизацию на карданной подвески. Комплект дополнен портретной камерой с разрешением 12 Мп и перископической камерой с разрешением 8 Мп, которая наделена поддержкой оптической стабилизации, 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным электронным супер-зумом. Высокую точность автофокусировки обеспечивает лазерный дальномер.

Vivo анонсировала серию новых смартфонов vivo X70 c отличной оптикой Zeiss

vivo X70 Pro+


Vivo X70 Pro и X70 Pro+ оснащены чипом Vivo V1 собственной разработки Vivo. Он позволяет сократить объем выполняемых вычислений в основном чипе, имеет функцию подавления видеошумов со вставкой кадров, а также обеспечивает предварительный просмотр в режиме ночного видения, работающий в реальном времени. У камер есть также поддержка эффектов размытия Zeiss Distagon, Sonnar и Planar.

Коммуникационный набор отличается своей полнотой: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1 (Bluetooth 5.2 у Pro+), GPS (двухдиапазонный L1 + L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.

Для питания используется аккумулятор емкостью 4400 мАч (X70) / 4450 мАч (X70 Pro) / 4500 мАч (X70 Pro+) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт (X70/X70 Pro). Модель X70 Pro+ оснащена более развитой поддержкой зарядки: быстрая зарядка мощностью 55 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, беспроводная обратная зарядка мощностью 10 Вт.

Цены:

  • Vivo X70

    • 8+128 Гбайт - 570 долларов (41 500 руб.)
    • 8+256 Гбайт - 619 долларов (45 000 руб.)
    • 12+256 Гбайт - 665 долларов (48 400 руб.)

  • Vivo X70 Pro

    • 8+128 Гбайт - 665 долларов (48 400 руб.)
    • 8+256 Гбайт - 712 долларов (51 800 руб.)
    • 12+256 Гбайт - 743 долларов (54 000 руб.)
    • 12+512 Гбайт - 820 долларов (59 600 руб.)

  • Vivo X70 Pro+

    • 8+256 Гбайт - 851 долларов (61 900 руб.)
    • 12+256 Гбайт - 929 долларов (67 600 руб.)
    • 12+512 Гбайт - 1084 долларов (78 800 руб.)





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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