РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Мировая доля Apple на рынке 5G-смартфонов может вырасти до 1/3 с выпуском iPhone 13

10 сентября 2021, 13:02




В преддверие официального анонса новых смартфонов iPhone 13 многие эксперты публикуют оценки, как анонс Apple скажется на развитие рынка. По многочисленным оценкам, во второй половине этого года на Apple придется высокий сезон продаж. Это может привести к тому, что компания сможет отвоевать около одной трети общих мировых поставок смартфонов с поддержкой сетей 5G по результатам за 2021 год.

Ожидается, что такой прогноз может стать реальностью благодаря совместному эффекту, создаваемому продажами не только новых смартфонов iPhone 13, но и ранее выпущенных моделей iPhone 12.

Мировая доля Apple на рынке 5G-смартфонов может вырасти до 1/3 с выпуском iPhone 13


Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, начало продаж iPhone 13 должно инициировать резкий рост доли смартфонов с поддержкой 5G в IV кв. этого года. Благодаря тому, что до конца 2021 года остается еще достаточно много времени, ожидается, что Apple сумеет поставить на рынок еще 200 млн смартфонов. В результате суммарный объем поставок Apple за 2021 год составит в общей сложности 605 млн единиц.

Напомним, что в 2020 году на долю iPhone 12 приходилось 24% всех мировых поставок смартфонов с поддержкой 5G, несмотря на то, что анонс новых iPhone прошел в прошлом году с задержкой от «традиционного» графика.

В этом году в Apple решили запланировать проведение анонса строго по «традициям» - в сентябре. Благодаря более раннему выпуску iPhone 13, Apple может поднять в текущем году свою долю и приблизиться к отметке 33% мировых поставок смартфонов 5G.

Исследователи Counterpoint отмечают высокий спрос на iPhone, даже несмотря на то, что, по их оценкам, у этих смартфонов нет определенных «обязательных» характеристик.

Мировая доля Apple на рынке смартфонов с 5G может вырасти до 1/3 с выпуском iPhone 13


По словам Джеффа Филдхака, директора Counterpoint по исследованиям в Северной Америке, в настоящее время доля Android-устройств пока ниже, чем доля iOS-телефонов: она составляет около 44%.

Эксперты рассчитывают на «высокий сезон предновогодних продаж, некоторые признаки восстановления экономики, дальнейшее ослабление пандемии COVID и продолжающиеся усилия Apple, направленные на повышение конфиденциальности и защищенности данных и услуг, предоставляемых с помощью iPhone, помогут Apple сдвинуть баланс в свою пользу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Четыре продукта Samsung Electronics System LSI получили эко-сертификат от компании Carbon Trust
  • Китайская компания Xiao-i-Robot потребовала через суд запретить продажи iPhone 13
  • Регистрация в фан-программу Xiaomi Explorers открыта
  • Apple попросила сотрудников предоставить данные о пройденной вакцинации против COVID-19
  • Глава Arm China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

    • предыдущая новость
    Vivo анонсировала серию флагманских смартфонов Vivo X70 c оптикой Zeiss

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 сентября, 2021

    Мировая доля Apple на рынке 5G-смартфонов может вырасти до 1/3 с выпуском iPhone 13

    Vivo анонсировала серию флагманских смартфонов Vivo X70 c оптикой Zeiss

    9 сентября, 2021

    Четыре продукта Samsung Electronics System LSI получили эко-сертификат от компании Carbon Trust

    Анонс короткофокусного проектора Acer UL5630: решение High-End-класса

    AMD создает три разных графических процессора mRDNA для чипсетов Samsung Exynos

    MediaTek анонсировала новый чипсет Kompanio 900T для планшетов и компьютеров

    OPPO представила в России смартфон Reno6 c уникальными функциями портретного видео

    Игровая консоль Microsoft Xbox Series S получит новый 6-нм процессор AMD

    Джон Проссер свел вместе все, что известно об iPhone 14

    SpaceX не справляется со спросом на терминалы для космической связи Starlink

    Карта Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GB, «сделанная для России», показала космическую эффективность в майнинге

    8 сентября, 2021

    Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику

    Китайская компания Xiao-i-Robot через суд потребовала запретить продажи iPhone 13

    Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

    Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

    Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

    Флагманский Xiaomi 12 оснастят сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

    Samsung выпустит 576-мегапиксельный сенсор уже к 2025 году

    Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября

    7 сентября, 2021

    Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

    ССЫЛКИ