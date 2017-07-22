В преддверие официального анонса новых смартфонов iPhone 13 многие эксперты публикуют оценки, как анонс Apple скажется на развитие рынка. По многочисленным оценкам, во второй половине этого года на Apple придется высокий сезон продаж. Это может привести к тому, что компания сможет отвоевать около одной трети общих мировых поставок смартфонов с поддержкой сетей 5G по результатам за 2021 год.
Ожидается, что такой прогноз может стать реальностью благодаря совместному эффекту, создаваемому продажами не только новых смартфонов iPhone 13, но и ранее выпущенных моделей iPhone 12.
Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, начало продаж iPhone 13 должно инициировать резкий рост доли смартфонов с поддержкой 5G в IV кв. этого года. Благодаря тому, что до конца 2021 года остается еще достаточно много времени, ожидается, что Apple сумеет поставить на рынок еще 200 млн смартфонов. В результате суммарный объем поставок Apple за 2021 год составит в общей сложности 605 млн единиц.
Напомним, что в 2020 году на долю iPhone 12 приходилось 24% всех мировых поставок смартфонов с поддержкой 5G, несмотря на то, что анонс новых iPhone прошел в прошлом году с задержкой от «традиционного» графика.
В этом году в Apple решили запланировать проведение анонса строго по «традициям» - в сентябре. Благодаря более раннему выпуску iPhone 13, Apple может поднять в текущем году свою долю и приблизиться к отметке 33% мировых поставок смартфонов 5G.
Исследователи Counterpoint отмечают высокий спрос на iPhone, даже несмотря на то, что, по их оценкам, у этих смартфонов нет определенных «обязательных» характеристик.
По словам Джеффа Филдхака, директора Counterpoint по исследованиям в Северной Америке, в настоящее время доля Android-устройств пока ниже, чем доля iOS-телефонов: она составляет около 44%.
Эксперты рассчитывают на «высокий сезон предновогодних продаж, некоторые признаки восстановления экономики, дальнейшее ослабление пандемии COVID и продолжающиеся усилия Apple, направленные на повышение конфиденциальности и защищенности данных и услуг, предоставляемых с помощью iPhone, помогут Apple сдвинуть баланс в свою пользу.