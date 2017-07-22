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Продажи OnePlus Nord 2 потребовали запретить через суд: причина в очередном взрыве

10 сентября 2021, 14:18




Еще один смартфон среднего класса OnePlus Nord 2 взорвался, и снова в Индии. На этот раз, как сообщается, в кармане индийского юриста. Со слов пострадавшего, его новый телефон загорелся и взорвался безо всякой «помощи» со стороны. В это время им не пользовались, никто не звонил, ничего не отправлялось.

Новость опубликовало издание MySmartPrice, сославшись на пост в Twitter, где пользователь по имени Гаурав Гулати сообщил об устройстве Nord 2, которое загорелось и взорвалось у него в кармане.

Юрист потребовал через суд запретить продажи смартфона OnePlus Nord 2 в Индии


Это уже второй инцидент в Индии с данной моделью. Первый произошел в августе, о чем THG.ru уже сообщал ранее.

Китайский производитель тогда не назвал подтвержденную причину инцидента. В то же время компания не исключила, что речь может идти о внешних факторах, а не о производственном дефекте, намекая на то, что инцидент мог быть сфальсифицирован. Тогда практически новый смартфон загорелся, находясь в сумке на велосипеде во время поездки. Смартфон сгорел полностью и восстановлению не подлежал. В результате инцидента никто не пострадал.

На этот раз пострадавшим стал индийский адвокат. Он утверждает, что устройство не подвергалось внешним воздействиям, просто лежало в кармане его мантии во время работы. Неполадки выявились, когда он почувствовал что-то горячее в кармане. Как сообщает Гулати, он скинул мантию и увидел дым, выбивающийся из кармана. После этого устройство загорелось и взорвалось. Инцидент произошел в зале суда.

Со слов пострадавшего, устройство не находилось в состоянии зарядки. На тот момент уровень его заряда должен был составлять около 90%.

Позднее представители компании OnePlus обратились к Гулати и попросили его предоставить устройство на экспертизу. Однако пострадавший заявил, что не может отдать смартфон, потому что решил действовать по закону. Он сдал взорвавшийся OnePlus Nord 2 в полицию и подал официальный судебный иск на филиал компании в Индии. Адвокат также подал жалобу в суд по делам потребителей, потребовав наложить судебный запрет на продажу телефонов этой модели в Индии.

Юрист потребовал через суд запретить продажи смартфона OnePlus Nord 2 в Индии


В своем заявлении юрист отметил, что производитель смартфона «совершенно не обращает внимания на ущерб, который был понесен в результате инцидента».

В ответ компания OnePlus сообщила через соцсети, что как только появилась информация об инциденте, они немедленно обратились к пострадавшему, чтобы проверить законность претензии. «Мы очень серьезно относимся к каждому подобному заявлению, поскольку заботимся о безопасности пользователей. Однако, несмотря на многочисленные попытки проанализировать, что же произошло с устройством, в том числе посетить место, где произошел инцидент, чтобы изучить все детали, пострадавший до сих пор отказывал нам в возможности провести надлежащую проверку. При таких обстоятельствах мы не можем проверить законность иска или удовлетворить требования этого человека о компенсации».



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