Компания Microsoft выпустила подробный отчет о внутренних изменениях, которые были внесены в новую ОС Windows 11 по сравнению с ее предыдущей версией Windows 10.
Сообщается, что новая версия была оптимизирована для работы в средt, где ghtl]zdkztncz нулевое доверие к любым источникам. Это условия отражает появление криптомодуля TPM 2.0, наличие которого входит в минимальные системные требования совместимой системы. Если происходит подключение компьютера с неподдерживаемым оборудованием и не имеющим обновлений безопасности, то Windows 11 может ввести ограничения на его работу.
В предоставленном документе описаны правила выделения приоритетов для приложений на использование системных ресурсов. Новый подход позволяет автоматически предотвращать захват «тривиальными» приложениями слишком большого количества системных ресурсов. Приложения, работающие в активном режиме, автоматически получают более высокий приоритет.
Новая особенность выделения приоритетов будет полезна, когда процессор перегружен большой текущей нагрузкой, а пользователю требуется провести расчет с другим приложением. Все операции по перераспределению ресурсов Windows 11 будет выполнять автоматически, предоставляя новому запущенному в работу приложению ресурсы с высоким приоритетом.
Новые правила распространяются также на работу веб-браузера Edge. Там новые принципы приоритезации будут распространяться на уровне вкладок: активная вкладка получает наивысший приоритет, тогда как обслуживание вкладок, к которым не было обращений в течение некоторого времени, переводится в «спящий режим». По оценкам Microsoft, применение технологии «спящих вкладок» позволит сократить расход памяти примерно на 30%.
Эксперты также добавили к сказанному, что Windows 11 была оптимизирована для нового поколения гибридных процессорных архитектур. Она позволяет эффективно нагружать ядра «производительности» и ядра «эффективности». Microsoft не упоминает об этом в своем документе.
В Windows 11 проведена оптимизация также для процедуры выхода компьютера из спящего режима. Теперь после восстановления рабочего состояния компьютера происходит восстановление приоритетов приложений. Система возвращается в состояние, предшествовавшее ее переводу в спящий режим.
Microsoft также провела большую работы для сокращения дискового пространства, занимаемого операционной системой. Теперь большинство встроенных приложений представляют собой ярлыки. Загрузка из интернета самих приложений происходит только при первом запуске. Если обращений не было, то такое приложение не будет «висеть» в памяти мертвым грузом, как это происходит в более ранних версиях ОС.
Много вопросов вызывают повышенные требования Microsoft к аппаратному оснащению систем, совместимых с Windows 11. В частности, Microsoft полностью отказывается от использования процессоров Intel Core 8-го поколения и AMD Ryzen 2000.
Microsoft объясняет это тем, что выбор нижней границы совместимости связан с поддержкой криптомодуля TPM 2.0. Новая версия ОС также требует UEFI, а устаревшая загрузка с использованием CSM больше не поддерживается. Помимо этого, Microsoft утверждает, что благодаря более строгому контролю над оборудованием и моделями драйверов, теперь она способна гарантировать «безотказную работу» на 99,98%.
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