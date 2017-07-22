Компания Facebook выпустил свои первые умные очки, получившие название Ray-Ban Stories. Выпущено сразу 20 различных моделей разного стиля, а цена Ray-Ban Stories начинается от 299 долларов (21 800 руб.).
Необычность названия объясняется просто: новые умные очки созданы в тесном сотрудничестве с компанией Ray-Ban - известным брендом солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики. Этот бренд был создан в 1937 году американской компанией Bausch & Lomb Inc., а ныне принадлежит итальянской компании Luxottica Group S.p.A.
Концепция первых умных очков Facebook несколько отличается от аналогичных гаджетов, которые часто ассоциируются с дополненной реальностью. Ray-Ban Stories больше похожи на подключенные солнцезащитные очки. Их функциональный набор ограничен совершением телефонных звонков, фотосъемкой и прослушиванием музыки.
Умные очки Ray-Ban Stories оснащены набором из двух 5-мегапиксельных камер, которые находятся с каждой стороны очков в области крепления с дужками. С их помощью можно делать фотографии и снимать 30-секундные видеоролики. Управлять ими можно с помощью кнопки или голосом через Facebook Assistant.
В очках предусмотрена особая функция оповещения. Каждый раз, когда производится фотосъемка или захват видео, загорается светодиодный индикатор. Это позволяет находящимся рядом людям видеть, что идет съемка.
Для прослушивания музыки в Ray-Ban Stories имеются динамики. Они расположены в дужках в области ушных раковин. Эти же динамики могут использоваться для звонков вместе с тремя микрофонами.
В Ray-Ban Stories используется встроенная батарея, рассчитанная на 6 часов автономной работы. Зарядка происходит через портативный чехол. Емкость аккумулятора внутри чехла достаточна, как утверждает Facebook, чтобы обеспечить до трех дней использования очков без внешнего источника питания. В то же время некоторые обозреватели утверждают, что если очки не выключать, то батарея быстро разряжается.
Умные очки Facebook работают с приложением Facebook View, которое позволяет делиться историями, фотографиями и прочими материалами в социальных сетях. Приложение предназначено для упрощения обмена контентом в Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok и Snapchat.
Новые умные очки Ray-Ban Stories от Facebook продаются на веб-сайте Ray-Ban, а также в некоторых розничных магазинах в США, Австралии, Канаде, Ирландии и Великобритании.