На сайте краудсорсинга Kickstarter появилась заявка на сбор средств для доработки необычного смартфона, о котором могут мечтать пользователи, ценящие оригинальность и уникальный дизайн. Проект носит название Cyrcle Phone 2.0 («Круглый телефон»).
Уже само название говорит о необычности - овальной форме дисплея смартфона, который напоминает традиционное женское зеркальце. «Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи!» А.С.Пушкин, наверное, был бы счастлив иметь телефон Cyrcle Phone 2.0: ведь это «зеркальце» действительно способно показать желания, а не прост отражение.
Слухи о создании необычного смартфона появились достаточно давно. Разработка Cyrcle Phone началась в сентябре 2015 года. Первая модель Cyrcle Phone появилась в продаже в сентябре 2016 года и представляло собой смартфон для сетей 2G. С того времени разработчики продолжали развивать необычную концепцию, модернизируя телефон под современные требования. Компания внесла значительные улучшения в дизайн и удобство использования этого овального смартфона. Теперь он готов к продаже. После многих лет разработки и упорной работы появился смартфон с дизайном, который подчеркивает индивидуальность.
С точки зрения начинки, новый аппарат предоставляет поддержку 4G LTE. Этого вполне достаточно для большинства задач..
Если смотреть сзади, смартфон похож на дамское зеркальце. Многие думали, что несмотря на овальную форму корпуса, экран останется прямоугольным. Но разработчикам удалось создать дисплей овальной формы, как и корпус. Для этого пришлось внести серьезные изменения в систему Android, чтобы адаптировать ее интерфейс к необычному форм-фактору. Cyrcle Phone 4G LTE будет поставляться с Android 10.
В новом смартфоне будет еще одна необычная деталь: не один, а сразу два разъема для наушников. Разработчики постарались подчеркнуть, что телефон понравится тем, кто любит слушать музыку вдвоем. Обычные смартфоны не позволяют делать этого в формате стерео.
Новый смартфон отличается высокой экологичностью. Его корпус выполнен из материалов вторичной переработки, подчеркивая большое уважение к природе и сохранению ее чистоты.
Ожидается, что разработчики смогут оптимизировать работу всех приложений под овальный вывод. Это позволит пользоваться смартфоном даже с овального экрана. Для подключения будет применяться разъем USB и кабель USB Type-C.