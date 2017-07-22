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Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI

13 сентября 2021, 10:57




После прошедших недавно слухах о готовящемся выпуске преемника смартфона Realme GT Neo наконец появилось официальное подтверждение от производителя. Как сообщили в Realme, новый Realme GT Neo 2 анонсируют в Китае 22 сентября. Характеристики гаджета недавно были раскрыты китайским регулятором TENAA.

Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI


Интерес к анонсу нового смартфона подогревался тем, что он должен появиться также на глобальном рынке под названием Realme GT Neo Gaming Edition, что сделает его доступным для поклонников и энтузиастов во всем мире.

Кроме того, как стало известно из слухов, Realme GT Neo 2 построен на базе 7-нм мобильной платформы Snapdragon 870 с графическим процессором Adreno 650. Этот выбор идет вразрез с ожидавшимся другим выбором.

Дело в том, что Realme GT Neo оснащался чипом MediaTek Dimensity 1200. Эксперты ожидали, что Neo 2 получит новый улучшенный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенными функциями искусственного интеллекта. Но, похоже, новый чипсет MediaTek все еще не готов, что и заставило Realme сделать выбор в пользу популярного Snapdragon 870.

Realme GT Neo 2 будет нести 6/8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и основную память размером 128/256 Гбайт (UFS 3.1). Программная оболочка построена на базе Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0

Смартфон имеет 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Здесь же на экране располагается датчик отпечатков пальцев. Набор камер представлен основным объективом с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и камерой для макросъемки на 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI


Для питания установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 65 Вт. Смартфон оснащен разъемом USB Type-C, стереодинамиками, поддерживает Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Коммуникационный стек выглядит следующим образом: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) / ГЛОНАСС / Navic / QZSS / Galileo, NFC.

О цене пока ничего неизвестно, но ждать официального анонса осталось совсем немного.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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