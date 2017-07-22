РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Российский чип Скиф для смартфонов и планшетов получил производительность уровня iPhone 6

13 сентября 2021, 13:59




АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») объявило о создании российского мобильного процессора «Скиф», предназначенного для смартфонов и планшетов. Со слов разработчика, производительность нового процессора соответствует уровню чипсетов, которыми оснащались смартфоны iPhone 6 и планшеты iPad Air. Массовое производство российских смартфонов на базе микропроцессора «Скиф» начнется в 2023 году, а планшета на его основе появятся уже в следующем, 2022 году.

НПЦ «Элвис» объявил о выпуске мобильного российского чипа «Скиф»

Сотрудник НПЦ «Элвис». Источник: elvees.ru


Как известно, iPad Air оснащается платформой Apple A14 Bionic с 64-разрядной архитектурой и поддержкой ИИ на базе системы Neural Engine. В то же время iPhone 6 получил значительно более ранний чипсет Apple A8/Apple M8 с графикой PowerVR GX6450. Исходя из неточности сделанного анонса, определить уровень производительность российского чипа, который появится массово через два года, затруднительно. По всей видимости, он будет соответствовать уровню чипов Apple выпуска 2014 года, т.е. иметь 10-летнее отставание.

«Скиф» включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц, использующие 32 кбайт кэш-памяти L1 и 1 Мбайт кэша L2, контроллер прерываний ARM GIC500 и 128-битные SIMD/FPU сопроцессоры NEON. За обработку видеоданных отвечает 2-х ядерный DSP-процессор ELcore-50, использующий в том числе алгоритмы ИИ на базе нейросетей и средства шифрования. Доверенный контур загрузки и управления выстроен на базе контроллера «Мультикор» - собственной разработки НПЦ «Элвис».

В чипсете имеется также программируемый блок SDR, акселераторы (Витерби, Турбо, БПФ и др.), блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K&60 FPS с поддержкой HDR и кодека HEVC/H.264. Блок навигационных функций охватывает сети ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO. Имеется также графический процессор GPU PowerVR.

НПЦ «Элвис» объявил о выпуске мобильного российского чипа «Скиф»

Структурная схема микросхемы 1892ВА018 «Скиф».


Поскольку смартфоны iPhone 6 уже давно сняты с производства, их можно купить в российской рознице по бюджетным ценам от 3600 до 6600 рублей. Несмотря на это, сразу несколько российских компаний заявили в ходе презентации нового чипа, что готовы выпускать собственные модели смартфонов и планшетов на базе нового российского процессора «Скиф» и уже добавили их в свои производственные планы.

«Скиф» может использоваться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации. Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов, по сути, подтвердил, что возможности будущих мобильных устройств на основе «Скифа» будут соответствовать смартфонам iPhone 6, т.е. устройств 10-летней давности. Они смогут поддерживать работу двух видеокамер с разрешением до 16 Мп и дисплеев с разрешением до 4К. При проектировании микропроцессора «Скиф» большое внимание было уделено снижению энергопотребления.

Как сообщает РБК, первые образцы планшетов на базе «Скифа» появятся к концу 2022 года. Наладить их выпуск обещали в компании «БайтЭрг». Об этом сообщил руководитель направления мобильных устройств этой компании Филипп Валяльщиков. Массовое производство может быть развернуто к концу 2023 года, «БайтЭрг» будет готов выпускать до 700 тыс. планшетов в год.

НПЦ «Элвис» объявил о выпуске мобильного российского чипа «Скиф»


Для работы новых устройств потребуется также адаптировать существующее ПО. Помимо компаний ICL и «БайтЭрг» этим будут заниматься «Информационная внедренческая компания» (ИВК), компания «Открытая мобильная платформа», дочерняя «Ростелекому», и разработчик систем и средств телекоммуникаций, защиты информации НИИ «Масштаб». Как заявил директор по маркетингу и связям с общественностью НПЦ «Элвис» Андрей Пименов, интерес к разработке и внедрению чипа «Скиф» проявило уже более 100 компаний.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD создает три разных графических процессора mRDNA для чипсетов Samsung Exynos
  • Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров
  • Mediatek Dimensity 2000 окажется построен на 4-нм узле TSMC
  • Google будет выпускать собственные чипы для смартфонов, Chromebook и планшетов
  • Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

    • следующая новость
    ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

    предыдущая новость
    Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 сентября, 2021

    Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

    AMD: основой доход компании приносят геймеры и творческие работники

    Слухи: Android-приложения под Windows 11 работают быстрее, чем на Snapdragon 888

    Intel DG2 нацелен на массовый сегмент рынка и не будет конкурировать с AMD и NVIDIA

    Philips представила игровой 4K-монитор с подсветкой Ambiglow для Xbox

    ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

    Российский чип Скиф для смартфонов и планшетов получил производительность уровня iPhone 6

    Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI

    10 сентября, 2021

    Cyrcle Phone 4G LTE: овальный смартфон, созданный на народные пожертвования

    Анонс Facebook Ray-Ban Stories: умные очки за 299 долларов

    Microsoft рассказала о системных улучшениях, которые появятся в Windows 11

    Продажи OnePlus Nord 2 потребовали запретить через суд: причина в очередном взрыве

    Доля Apple на мировом рынке 5G-смартфонов может вырасти до трети с выпуском iPhone 13

    Vivo анонсировала серию флагманских смартфонов Vivo X70 c оптикой Zeiss

    9 сентября, 2021

    Четыре продукта Samsung Electronics System LSI получили эко-сертификат от компании Carbon Trust

    Анонс короткофокусного проектора Acer UL5630: решение High-End-класса

    AMD создает три разных графических процессора mRDNA для чипсетов Samsung Exynos

    MediaTek анонсировала новый чипсет Kompanio 900T для планшетов и компьютеров

    OPPO представила в России смартфон Reno6 c уникальными функциями портретного видео

    Игровая консоль Microsoft Xbox Series S получит новый 6-нм процессор AMD

    ССЫЛКИ