АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») объявило о создании российского мобильного процессора «Скиф», предназначенного для смартфонов и планшетов. Со слов разработчика, производительность нового процессора соответствует уровню чипсетов, которыми оснащались смартфоны iPhone 6 и планшеты iPad Air. Массовое производство российских смартфонов на базе микропроцессора «Скиф» начнется в 2023 году, а планшета на его основе появятся уже в следующем, 2022 году.
Сотрудник НПЦ «Элвис». Источник: elvees.ru
Как известно, iPad Air оснащается платформой Apple A14 Bionic с 64-разрядной архитектурой и поддержкой ИИ на базе системы Neural Engine. В то же время iPhone 6 получил значительно более ранний чипсет Apple A8/Apple M8 с графикой PowerVR GX6450. Исходя из неточности сделанного анонса, определить уровень производительность российского чипа, который появится массово через два года, затруднительно. По всей видимости, он будет соответствовать уровню чипов Apple выпуска 2014 года, т.е. иметь 10-летнее отставание.
«Скиф» включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц, использующие 32 кбайт кэш-памяти L1 и 1 Мбайт кэша L2, контроллер прерываний ARM GIC500 и 128-битные SIMD/FPU сопроцессоры NEON. За обработку видеоданных отвечает 2-х ядерный DSP-процессор ELcore-50, использующий в том числе алгоритмы ИИ на базе нейросетей и средства шифрования. Доверенный контур загрузки и управления выстроен на базе контроллера «Мультикор» - собственной разработки НПЦ «Элвис».
В чипсете имеется также программируемый блок SDR, акселераторы (Витерби, Турбо, БПФ и др.), блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K&60 FPS с поддержкой HDR и кодека HEVC/H.264. Блок навигационных функций охватывает сети ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO. Имеется также графический процессор GPU PowerVR.
Структурная схема микросхемы 1892ВА018 «Скиф».
Поскольку смартфоны iPhone 6 уже давно сняты с производства, их можно купить в российской рознице по бюджетным ценам от 3600 до 6600 рублей. Несмотря на это, сразу несколько российских компаний заявили в ходе презентации нового чипа, что готовы выпускать собственные модели смартфонов и планшетов на базе нового российского процессора «Скиф» и уже добавили их в свои производственные планы.
«Скиф» может использоваться в планшетах, смартфонах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации. Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов, по сути, подтвердил, что возможности будущих мобильных устройств на основе «Скифа» будут соответствовать смартфонам iPhone 6, т.е. устройств 10-летней давности. Они смогут поддерживать работу двух видеокамер с разрешением до 16 Мп и дисплеев с разрешением до 4К. При проектировании микропроцессора «Скиф» большое внимание было уделено снижению энергопотребления.
Как сообщает РБК, первые образцы планшетов на базе «Скифа» появятся к концу 2022 года. Наладить их выпуск обещали в компании «БайтЭрг». Об этом сообщил руководитель направления мобильных устройств этой компании Филипп Валяльщиков. Массовое производство может быть развернуто к концу 2023 года, «БайтЭрг» будет готов выпускать до 700 тыс. планшетов в год.
Для работы новых устройств потребуется также адаптировать существующее ПО. Помимо компаний ICL и «БайтЭрг» этим будут заниматься «Информационная внедренческая компания» (ИВК), компания «Открытая мобильная платформа», дочерняя «Ростелекому», и разработчик систем и средств телекоммуникаций, защиты информации НИИ «Масштаб». Как заявил директор по маркетингу и связям с общественностью НПЦ «Элвис» Андрей Пименов, интерес к разработке и внедрению чипа «Скиф» проявило уже более 100 компаний.
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