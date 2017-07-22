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Philips представила игровой 4K-монитор с подсветкой Ambiglow для Xbox

13 сентября 2021, 15:58




Компания Philips объявила о выпуске 27-дюймового игрового дисплея 279M1RV, разработанного «специально для Xbox 4K». Он поддерживает разрешение до 4K, частоту обновления 144 Гц и имеет разъем HDMI 2.1.

В основе монитора Philips использована IPS-панель LG Nano. Высокое качество технологии IPS обеспечивает 98% покрытие цветовой гаммы DCI-P3. Коэффициент контрастности составляет 1000:1, типичное время отклика от серого к серому - 1 мс, Монитор отличается широкими углами обзора (178°).

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Philips 279M1RV прошел сертификацию по стандарту DisplayHDR 600. Яркость свечения составляет 450 кд/м². В то же время синхронизация G-Sync распространяется только на диапазон частот 60-144 Гц, что объясняется ограничениями используемого порта DisplayPort. Высокая частота обновления позволяет во всех подробностях следить за движениями противников для более точной стрельбы в игре.

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Благодаря HDMI 2.1, поддерживаются технологии VRR (переменная частота обновления) и FRL (фиксированная скорость соединения). Технология FRL позволяет достигать более высокого разрешения и обеспечивает поддержку сверхвысокого диапазона частот. В то же время такие опции, как ALLM (автоматический режим с низкой задержкой) и QFT (быстрая синхронизация кадров), похоже, отсутствуют.

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Для подключения можно одновременно использовать до трех портов HDMI 2.1, один DP 1.4 и один порт USB-C в режиме DisplayPort Alt. Это позволяет, например, подключить ноутбук и работать с ним с питанием от дисплея.

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Имеется концентратор портов USB 3.2 с одним восходящим и четырьмя исходящими портами. Два из них поддерживают функцию зарядки с током 1,5 А. В то же время необходимо учесть, что суммарная пропускная способность всех подключений через концентратор, похоже, не может превышать 5 Гбит/с. Наконец, имеется 3,5 мм разъем для наушников.

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Монитор оснащен парой динамиков мощностью 5 Вт с поддержкой звука DTS и объемного звучания. Но главная особенность новинки - это фирменная подсветка Ambiglow. Она использует набор светодиодов, которые расположены с трех сторон корпуса и подсвечивают монитор сзади, создавая волшебный игровой эффект.

Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K


Цена Philips 279M1RV составляет 845 евро (72 500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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