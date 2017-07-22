Компания Intel недавно анонсировала выпуск системы-на-кристалле Alchemist на базе микроархитектуры Xe HPG. На базе этого чипсета будут выпущены графические карты Arc Alchemist (DG2). Их появление на рынке ожидается в начале 2022 года. Возможно, анонс состоится на выставке CES 2022.
Недавно в сети появился слайд, который предположительно был получен (по неофициальным каналам) от Intel. На нем показана рыночная ситуация, которая возникнет к моменту выпуска графических карт Intel на базе нового чипсета. Этот слайд позволяет оценить, с какими продуктами будет конкурировать Intel.
На слайде показаны две модели графических процессоров DG2. Первый, SOC1, имеет тепловой пакет TDP 175-225 Вт, второй - SOC2 получит TDP 75 Вт. Первый продукт Intel охватывает сегменты рынка «Для энтузиастов» (400-499 долларов) и «Высокопроизводительные решения» (300-399 долларов). Второй предназначен для промышленных и массовых решений.
В верхнем сегменте конкуренцию новинкам Intel составят решения от Nvidia (RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 3060) и AMD (Radeon 6700 XT, 6600 XT и 6500 XT). В нижнем сегменте, где представлен чипсет Intel SOC2 с TDP 75 Вт, его конкурентами названы решения на базе Nvidia RTX 1650 Super.
Графический процессор SOC1 нацелен на ценовой сегмент от 300 до 499 долларов, в то время как SOC2 ориентирован на средне-бюджетный рынок от 100 до 200 долларов. Косвенную конкуренцию второму решению Intel способны составить видеокарты NVideo RTX 3060 и AMD Radeon 6500 XT и 5600 XT, но скорее только с точки зрения ценовой выгоды.
Отмечается, что AMD и NVIDIA фактически отказались конкурировать в нижнем, массовом сегменте со своими новыми архитектурами, оставив рынок свободным для других вендоров. Это открывает перед Intel широкие перспективы.
Известно, что системы-на-кристалле Alchemist на базе микроархитектуры Xe HPG способны обеспечить 8-уровенвый рендеринг DirectX 12 Ultimate. В каждом ядре Xe-Core будет предусмотрено до 16 векторных (Vector Engine) и до 16 матричных движков (Matrix Engine). Общий набор движков будет носить наименование XMX (Xe Matrix eXtensions).
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