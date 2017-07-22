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Слухи: Android-приложения под Windows 11 работают быстрее, чем на Snapdragon 888

13 сентября 2021, 18:31




В сети появилась подборка результатов тестов Geekbench 5 на производительность, проведенных с использованием неназванных настольных систем, работающих на базе Windows 11. В обнародованных списках показаны результаты прогонов теста Geekbench 5 на одноядерных и многоядерных операциях.

Различные системы, работающие на базе Windows 11, показали при запуске Android-приложений результаты от 107 до 828 баллов в одноядерных тестах и от 439 до 4908 баллов - в многоядерных. Если верить этим результатам, система на базе Windows 11 значительно превосходит по своей производительности показатели, которые показывают мобильные системы на базе Qualcomm Snapdragon 888, при запуске приложений на Android.

Слухи: Android на базе Windows 11 работает быстрей, чем на Qualcomm Snapdragon 888


В то же время, отмечается, что распознать точную конфигурацию использованных тестовых систем не представляется возможным. Не удается, в том числе, выяснить, на каком процессоре проводились тесты, при каком объеме оперативной памяти и т.д.

Слухи: Android на базе Windows 11 работает быстрей, чем на Qualcomm Snapdragon 888


Ранее Microsoft сообщила, что в настольных версиях Windows 11 скоро появится поддержка приложений, написанных под Android. Они будут запускаться как нативные, т.е. без всяких ограничений как настольные приложения. Поддержка Android со стороны Windows будет реализована за счет использования подсистемы эмуляции, представляющей собой развитие Windows для Linux, добавленной в Windows 10. Поддержка Android появится не сразу при запуске Windows 11, а позднее, в будущем обновлении.

Слухи: Android на базе Windows 11 работает быстрей, чем на Qualcomm Snapdragon 888


Microsoft уже работает с Intel и Amazon над интеграцией их технологии Bridge и Appstore для повышения производительности и удобства использования Android-приложений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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