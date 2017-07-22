Выступая на технологической конференции Deutsche Bank 2021, финансовый директор AMD Девиндер Кумар заявил, что основную часть своего дохода компания получает от продаж геймерам, а вовсе не майнерам, как может показаться со стороны.
Поводом для этого заявления стали высокие финансовые показатели, которые демонстрирует AMD в последние годы. Ее достижения являются устойчивыми и не меняются на протяжении уже многих кварталов. Например, в последнем квартале AMD увеличила выручку до 3,85 млрд долларов - на 99% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль при этом выросла до 710 млн долларов или на 352%. Таких показателей удалось достичь, несмотря на испытываемую многими компаниями нехватку процессоров, что сокращало объемы продаж видеокарт.
Как заявил Кумар, создаваемые компанией графические процессоры Radeon ориентированы в первую очередь на геймеров, а не на добычу криптовалют. Компания целенаправленно развивает архитектуру RDNA 2, которую трудно назвать оптимизированной под майнинг.
В качестве примера он привел результаты майнинга Etherium с помощью графических процессоров AMD по сравнению с моделями серии GeForce RTX 30. Карты AMD отличаются более низкой пропускной способности интерфейса внешнего обмена данными. Для этой цели AMD использует технологию Infinity Cache в игровых нагрузках.
Поводом для вопросов о влиянии майнинга стала публикация в издании Videocardz, где рассказывалось, что в Китае были проведены тесты нескольких карт на базе RDNA 2 для оценки их потенциала для майнинга. Оказалось, что при майнинге Ether в NBMiner хешрейт составил только 39 MH/s.
Как отметил Кумар, продажи графических карт AMD для майнинга криптовалют носят незначительный характер. Это направление не является приоритетным для AMD.
Он отметил, что компания уделяет большое внимание развитию высокопроизводительных графических процессоров серии Radeon 6000, рассматривая их как движущую силу отрасли. Большие надежды компания связывает и с развитием архитектуры CDNA 2.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".