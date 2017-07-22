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Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

13 сентября 2021, 21:48




Компания BIOSTAR объявила о выпуске многофункциональной материнской платы TZ590-BTC DUO, оптимизированной сразу под несколько типовых нагрузок. Один из вариантов ее применения - майнинг криптовалют.

В основе материнской платы использован чипсет Intel Z590. Он совместим с процессорами Intel Core 10-го и 11-го поколений, упакованными в корпус LGA1200.

Материнская плата BIOSTAR TZ590-BTC DUO годится для всех видов майнинга


На плате установлено в общей сложности восемь слотов PCI-Express 3.0 x1; все из них подключены через Z590 PCH. Помимо этого, имеется отдельный слот PCI-Express 4.0 x16, который подключен напрямую к процессору.

Материнская плата BIOSTAR TZ590-BTC DUO годится для всех видов майнинга


Важно отметить, что есть еще четыре слота M.2-2280, что создает поистине широкий набор возможностей. Если учесть, что в продаже легко доступны адаптеры M.2 - PCIe, то на данную материнскую плату можно поставить сразу до 12 видеокарт PCIe. Получится отличная мини-ферма для майнинга.

Применение не ограничено только майнингом. Среди других вариантов подключения есть также ряд обычных портов, в том числе D-Sub для видео с iGPU, HDMI и порт клавиатуры PS/2.

Материнская плата BIOSTAR TZ590-BTC DUO годится для всех видов майнинга


Отмечается необычно большое количество портов SATA III - 10 штук с общей пропускной способностью до 6 Гбайт/с. И это помимо уже названных нами M.2 NVMe.

Материнская плата BIOSTAR TZ590-BTC DUO годится для всех видов майнинга


Такой разнообразный набор позволяет заниматься майнингом любых криптовалют, даже модной в последнее время Chia, в которой майнинг основан на объеме выделенного места на жестком диске, а не на вычислительной мощности, как в случае с криптовалютами Proof of Work, такими как биткоины.

Материнская плата BIOSTAR TZ590-BTC DUO годится для всех видов майнинга


Производитель не раскрывает информацию о ценах, но информация о новой плате уже появилась в сети, в том числе на русскоязычном сайте тайваньского производителя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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