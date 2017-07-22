РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В России появились шесть геймерских мониторов линейки AOPEN HC5

14 сентября 2021, 08:19




Компания AOPEN объявила о выпуске на российском рынке сразу шести игровых мониторов в линейке HC5. Они выделяются изогнутыми экранами, высоким разрешением и производительностью, яркой и динамичной картинкой.

Все мониторы AOPEN оборудованы матрицей VA, имеют широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали, отличаются качественной цветопередачей с 72% охватом гаммы NTSC, поддерживают частоту обновления до 240 Гц и имеют защиту для зрения. 27- или 32-дюймовые мониторы имеют соотношение сторон 16:9. Разрешение составляет от 1920x1080 до 2560x1440 пикселей, что обеспечивает отличную детализацию и высокое качество изображения.

Геймерские мониторы AOPEN HC5 представлены в России в шести различных моделях


Модель 27HC5UR выделяется поддержкой технологии HDR10, что отражает ее более широкий динамический диапазон. Все мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров в играх и при просмотре фильмов.

Геймерский характер проявляется в использовании безрамочной конструкции с технологией ZeroFrame. За счёт курватуры 1500R экраны полностью охватывают поле зрения игрока. Чтобы увидеть важные детали, нет никакой необходимости для поворота головы.

Геймерские мониторы AOPEN HC5 представлены в России в шести различных моделях


Частота обновления простирается от 75 до 240 Гц, время отклика не превышает 1 мс. Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync, обеспечивается плавная смена кадров при любых условиях работы. Вкупе с отсутствием шлейфов за движущимися объектами и размытия это играет важную роль для сохранения высокой динамичности картинки.

Геймерские мониторы AOPEN HC5 представлены в России в шести различных моделях


Новые модели отличаются удобной эргономикой и наличием встроенных 2-Вт динамиков. Для удобства можно наклонять экран с помощью стойки, поворачивать его и изменять высоту над столом. Для подключения предусмотрены интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA, хотя точное сочетание портов зависит от модели.

Управление настройками изображения в линейке мониторов HC5 осуществляется при помощи виджета Aopen Display Widget. Также все мониторы поддерживают фирменные технологии для защиты зрения, включая BlueLight Shield, Flicker-Less, Low-dimming и имеют антибликовое покрытие ComfyView.

Геймерские мониторы AOPEN HC5 представлены в России в шести различных моделях


Цены:

  • 27HC5RXBMIIPX - 25 490 рублей;
  • 27HC5URSBMIIPHX - 26 990 рублей;
  • 27HC5URPBMIIPX - 24 990 рублей (доступна только в сети магазинов МВИДЕО);
  • 32HC5QRZBMIIPHX - 29 990 рублей;
  • 27HC5URBMIIPX - от 23 990 рублей;
  • 27HC5RBMIIX - 18 490 рублей.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

Читайте также:

  • Philips представила игровой дисплей с подсветкой Ambiglow для Xbox 4K
  • Анонс короткофокусного проектора Acer UL5630: решение High-End-класса
  • VESA анонсировала стандарт DisplayHDR True Black 600 для оценки OLED-дисплеев
  • Acer представила в России игровой монитор Predator XB253QGZ
  • Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России

    • следующая новость
    Анонс Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: современные ноутбуки на процессорах Intel 11-го поколения

    предыдущая новость
    Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 сентября, 2021

    Слухи о Snapdragon SM6375 5G и SM6225: ближайшие планы Qualcomm по чипсетам среднего класса

    LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители

    KIOXIA начала поставки SSD серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory

    Новая разработка Samsung позволит использовать наушники под водой

    Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами ждут в России

    Анонс Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: современные ноутбуки на процессорах Intel 11-го поколения

    В России появились шесть геймерских мониторов линейки AOPEN HC5

    13 сентября, 2021

    Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

    AMD: основой доход компании приносят геймеры и творческие работники

    Слухи: Android-приложения под Windows 11 работают быстрее, чем на Snapdragon 888

    Intel DG2 нацелен на массовый сегмент рынка и не будет конкурировать с AMD и NVIDIA

    Philips представила игровой 4K-монитор с подсветкой Ambiglow для Xbox

    ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

    Российский чип Скиф для смартфонов и планшетов получил производительность уровня iPhone 6

    Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI

    10 сентября, 2021

    Cyrcle Phone 4G LTE: овальный смартфон, созданный на народные пожертвования

    Анонс Facebook Ray-Ban Stories: умные очки за 299 долларов

    Microsoft рассказала о системных улучшениях, которые появятся в Windows 11

    Продажи OnePlus Nord 2 потребовали запретить через суд: причина в очередном взрыве

    Доля Apple на мировом рынке 5G-смартфонов может вырасти до трети с выпуском iPhone 13

    ССЫЛКИ