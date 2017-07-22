Компания AOPEN объявила о выпуске на российском рынке сразу шести игровых мониторов в линейке HC5. Они выделяются изогнутыми экранами, высоким разрешением и производительностью, яркой и динамичной картинкой.
Все мониторы AOPEN оборудованы матрицей VA, имеют широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали, отличаются качественной цветопередачей с 72% охватом гаммы NTSC, поддерживают частоту обновления до 240 Гц и имеют защиту для зрения. 27- или 32-дюймовые мониторы имеют соотношение сторон 16:9. Разрешение составляет от 1920x1080 до 2560x1440 пикселей, что обеспечивает отличную детализацию и высокое качество изображения.
Модель 27HC5UR выделяется поддержкой технологии HDR10, что отражает ее более широкий динамический диапазон. Все мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров в играх и при просмотре фильмов.
Геймерский характер проявляется в использовании безрамочной конструкции с технологией ZeroFrame. За счёт курватуры 1500R экраны полностью охватывают поле зрения игрока. Чтобы увидеть важные детали, нет никакой необходимости для поворота головы.
Частота обновления простирается от 75 до 240 Гц, время отклика не превышает 1 мс. Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync, обеспечивается плавная смена кадров при любых условиях работы. Вкупе с отсутствием шлейфов за движущимися объектами и размытия это играет важную роль для сохранения высокой динамичности картинки.
Новые модели отличаются удобной эргономикой и наличием встроенных 2-Вт динамиков. Для удобства можно наклонять экран с помощью стойки, поворачивать его и изменять высоту над столом. Для подключения предусмотрены интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA, хотя точное сочетание портов зависит от модели.
Управление настройками изображения в линейке мониторов HC5 осуществляется при помощи виджета Aopen Display Widget. Также все мониторы поддерживают фирменные технологии для защиты зрения, включая BlueLight Shield, Flicker-Less, Low-dimming и имеют антибликовое покрытие ComfyView.
Цены:
27HC5RXBMIIPX - 25 490 рублей;
27HC5URSBMIIPHX - 26 990 рублей;
27HC5URPBMIIPX - 24 990 рублей (доступна только в сети магазинов МВИДЕО);
32HC5QRZBMIIPHX - 29 990 рублей;
27HC5URBMIIPX - от 23 990 рублей;
27HC5RBMIIX - 18 490 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".