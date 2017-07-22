Компания Huawei анонсировала выпуск двух новых ноутбуков: MateBook 13s и MateBook 14s. Со слов производителя, они настоящая «кладезь различных новинок». Модели упакованы в металлический корпус остроугольной формы. При весе всего 1,32 кг и 1,43 кг соответственно, они выглядят очень элегантными.
Новые модели оснащены высокопроизводительными процессорами Intel 11-го поколения. Высокую мощность ноутбуков выдают «акульи плавники», которые можно наблюдать в местах установки радиаторов. Экраны отличаются большим размером и высоким разрешением (2520х1680 пикселей). Частота обновления экрана может доходить до 90 Гц. Ноутбуки поддерживают воспроизведение 1,07 млрд цветов со 100-процентным покрытием sRGB.
Мощность аккумулятора, составляющая 60 Вт*ч. Ее хватает на 13 часов автономной работы. Это меньше «светлого времени суток», поэтому может настораживать, но разработчик предусмотрел поддержку сверхбыстрой зарядки с включенным экраном, которая позволяет за 15 минут добавить ноутбуку 3 часа автономной работы.
Производитель отмечает также установку высококачественной камеры. Она подходит для функции разблокировки по лицу.
Отмечается высокий уровень качества изготовления корпуса. Для его производства использована собственная технология сварки, которая обеспечивает идеальное сочленение всех деталей. Благодаря высокому соотношению площади экрана к крышке в 90% работа с ноутбуками доставляет «по-настоящему захватывающий опыт».
Ноутбуки Huawei поддерживают аудио в режиме стерео. Это открывает новые возможности для обработки голосовых вызовов, фильтрации голосовых помех, а также интеллектуальной обработки.
Отмечается также поддержка экосистемы мобильных приложений.
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