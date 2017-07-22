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Анонс Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: современные ноутбуки на процессорах Intel 11-го поколения

14 сентября 2021, 13:09




Компания Huawei анонсировала выпуск двух новых ноутбуков: MateBook 13s и MateBook 14s. Со слов производителя, они настоящая «кладезь различных новинок». Модели упакованы в металлический корпус остроугольной формы. При весе всего 1,32 кг и 1,43 кг соответственно, они выглядят очень элегантными.

Новые модели оснащены высокопроизводительными процессорами Intel 11-го поколения. Высокую мощность ноутбуков выдают «акульи плавники», которые можно наблюдать в местах установки радиаторов. Экраны отличаются большим размером и высоким разрешением (2520х1680 пикселей). Частота обновления экрана может доходить до 90 Гц. Ноутбуки поддерживают воспроизведение 1,07 млрд цветов со 100-процентным покрытием sRGB.

Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: совренные ноутбуки на базе процессоров Intel 11-го поколения


Мощность аккумулятора, составляющая 60 Вт*ч. Ее хватает на 13 часов автономной работы. Это меньше «светлого времени суток», поэтому может настораживать, но разработчик предусмотрел поддержку сверхбыстрой зарядки с включенным экраном, которая позволяет за 15 минут добавить ноутбуку 3 часа автономной работы.

Производитель отмечает также установку высококачественной камеры. Она подходит для функции разблокировки по лицу.

Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: совренные ноутбуки на базе процессоров Intel 11-го поколения


Отмечается высокий уровень качества изготовления корпуса. Для его производства использована собственная технология сварки, которая обеспечивает идеальное сочленение всех деталей. Благодаря высокому соотношению площади экрана к крышке в 90% работа с ноутбуками доставляет «по-настоящему захватывающий опыт».

Ноутбуки Huawei поддерживают аудио в режиме стерео. Это открывает новые возможности для обработки голосовых вызовов, фильтрации голосовых помех, а также интеллектуальной обработки.

Отмечается также поддержка экосистемы мобильных приложений.

  • Huawei MateBook 13s

    • i5-11300H (16 Гбайт / 512 Гбайт) - 1086 долларов (79 100 руб.)
    • i7-11370H (16 Гбайт / 512 Гбайт) - 1240 долларов (90 300 руб.)

  • Huawei MateBook 14s

    • i5-11300H (16 Гбайт / 512 Гбайт) - 1086 долларов (79 100 руб.)
    • i7-11370H (16 Гбайт / 512 Гбайт) - 1240 долларов (90 300 руб.)
    • i7-11370H (16 Гбайт / 1 Тбайт) - 1396 долларов (101 600 руб.)





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