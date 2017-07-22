РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новая разработка Samsung позволит использовать наушники под водой

14 сентября 2021, 15:53




В сети появилась информация о заявке Samsung, которая недавно была найдена среди патентной документации. В заявке описана конструкция шейного обода, который меняет способ удержания наушников, не давая им возможности потеряться.

Первая мысль, которую высказали эксперты - Samsung ведет разработку дополнительного аксессуара, предназначенного для использования Galaxy Buds во время плавания или занятий, связанных с фитнесом и поддержки здоровья.

Согласно формуле патента, конструкция аксессуара для Galaxy Buds представляет собой съемный шейный обод, после надевания которого наушники становятся практически полностью водонепроницаемыми.

Samsung запатентовала дизайн приспособления для наушников с возможностью их использования под водой


В патенте отмечается, что водонепроницаемость становится значительно выше, чем показатели стандарта IPX7 у Samsung Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2. А они, между прочим, способны выдерживать погружение под воду на глубину до одного метра в течение 30 минут.

В то же время Samsung категорически не рекомендует использовать Galaxy Buds во время плавания, указывая это в руководстве пользователя. Речь идет только о том, что если случайно выронить наушники в воду, то они сохранят свою работоспособность при соблюдении названных условий.

Появление нового патента стало для экспертов признаком того, что Samsung рассматривает невозможность применения TWS-наушников Galaxy под водой сильным ограничивающим фактором, их недостатком. Поэтому Samsung ведет разработку съемного шейного обода, способного гарантировать безопасную работу наушников под водой во время тренировок. Новый обод также существенно снижает риск потери гаджета.

Согласно патенту, новая пара TWS-наушников Galaxy Buds будет иметь несколько встроенных микрофонов и датчиков. Какие именно датчики могут появиться в ободе, не упоминается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2. Новые TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 сильно отличаются от предшественника и своим дизайном скорее ассоциируются с уже побывавшими у нас куда более дорогими Galaxy Buds Pro. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте".

Читайте также:

  • Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи звука без потерь по Bluetooth
  • Новые TWS-наушники Jabra Elite позволяют персонифицировать качество звучания
  • Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса
  • Геймерская гарнитура Philips TAGH401BL получила технологию виртуализованного 3D-звука компании Dirac
  • Samsung выпустила TWS-наушники премиум-класса Samsung Galaxy Buds2

    • следующая новость
    KIOXIA начала поставки SSD серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory

    предыдущая новость
    Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами ждут в России

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 сентября, 2021

    Слухи о Snapdragon SM6375 5G и SM6225: ближайшие планы Qualcomm по чипсетам среднего класса

    LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители

    KIOXIA начала поставки SSD серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory

    Новая разработка Samsung позволит использовать наушники под водой

    Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами ждут в России

    Анонс Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: современные ноутбуки на процессорах Intel 11-го поколения

    В России появились шесть геймерских мониторов линейки AOPEN HC5

    13 сентября, 2021

    Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

    AMD: основой доход компании приносят геймеры и творческие работники

    Слухи: Android-приложения под Windows 11 работают быстрее, чем на Snapdragon 888

    Intel DG2 нацелен на массовый сегмент рынка и не будет конкурировать с AMD и NVIDIA

    Philips представила игровой 4K-монитор с подсветкой Ambiglow для Xbox

    ZeroPoint Technologies собрала 2,5 млн евро инвестиций на внедрение технологии сжатия ОЗУ

    Российский чип Скиф для смартфонов и планшетов получил производительность уровня iPhone 6

    Новый смартфон Realme GT Neo 2 не получит чипсет Dimensity 1200-AI

    10 сентября, 2021

    Cyrcle Phone 4G LTE: овальный смартфон, созданный на народные пожертвования

    Анонс Facebook Ray-Ban Stories: умные очки за 299 долларов

    Microsoft рассказала о системных улучшениях, которые появятся в Windows 11

    Продажи OnePlus Nord 2 потребовали запретить через суд: причина в очередном взрыве

    Доля Apple на мировом рынке 5G-смартфонов может вырасти до трети с выпуском iPhone 13

    ССЫЛКИ