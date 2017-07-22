В сети появилась информация о заявке Samsung, которая недавно была найдена среди патентной документации. В заявке описана конструкция шейного обода, который меняет способ удержания наушников, не давая им возможности потеряться.
Первая мысль, которую высказали эксперты - Samsung ведет разработку дополнительного аксессуара, предназначенного для использования Galaxy Buds во время плавания или занятий, связанных с фитнесом и поддержки здоровья.
Согласно формуле патента, конструкция аксессуара для Galaxy Buds представляет собой съемный шейный обод, после надевания которого наушники становятся практически полностью водонепроницаемыми.
В патенте отмечается, что водонепроницаемость становится значительно выше, чем показатели стандарта IPX7 у Samsung Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2. А они, между прочим, способны выдерживать погружение под воду на глубину до одного метра в течение 30 минут.
В то же время Samsung категорически не рекомендует использовать Galaxy Buds во время плавания, указывая это в руководстве пользователя. Речь идет только о том, что если случайно выронить наушники в воду, то они сохранят свою работоспособность при соблюдении названных условий.
Появление нового патента стало для экспертов признаком того, что Samsung рассматривает невозможность применения TWS-наушников Galaxy под водой сильным ограничивающим фактором, их недостатком. Поэтому Samsung ведет разработку съемного шейного обода, способного гарантировать безопасную работу наушников под водой во время тренировок. Новый обод также существенно снижает риск потери гаджета.
Согласно патенту, новая пара TWS-наушников Galaxy Buds будет иметь несколько встроенных микрофонов и датчиков. Какие именно датчики могут появиться в ободе, не упоминается.