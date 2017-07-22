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KIOXIA начала поставки SSD серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory

14 сентября 2021, 17:32




Компания KIOXIA начала поставки твердотельных накопителей серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory. В них используются специальные модули памяти DRAM и TLC собственной разработки XL-FLASH.

Новые твердотельные накопители KIOXIA имеют интерфейс NVMe и отличаются значительно более высокими скоростными характеристиками, что должно положительно сказаться на работе приложений, чувствительных к уровню задержки.

В основе памяти XL-FLASH использована инновационная технология трехмерной упаковки флэш-памяти BiCS FLASH. Она была разработана самой компанией KIOXIA. Эта технология предусматривает размещение одного бита данных в каждой ячейке памяти SLC, обеспечивая тем самым низкий уровень задержки и высокую скорость работы. Память этого типа предназначена для использования в СХД корпоративного класса и ЦОДах.

KIOXIA начала поставки SSD-накопителей серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory


Создаваемая память отвечает требованиям стандарта Storage Class Memory (SCM), накладывающего строгие ограничения на время задержки и продолжительность срока службы. Эта память является недорогой альтернативой для решений на базе энергозависимой памяти, такой как DRAM, предлагая взамен энергонезависимую флэш-память высокой плотности. В отличие от энергозависимой памяти, также обеспечивающей высокую скорость доступа, но гораздо более дорогой, новая память стандарта SCM позволяет получить значительно более доступное решение.

Компания KIOXIA Europe GmbH уже начала пробные поставки твердотельных накопителей NVMe SCM корпоративного класса ключевым отраслевым партнерам и клиентам. Накопители серии KIOXIA FL6 имеют поддержку двух портов и протокола PCIe 4.0, подходят для кэширования, многоуровневого хранения и регистрации операций записи.

Отмечается, что SSD-накопители серии KIOXIA FL6 хорошо справляются и с рабочими нагрузками, имеющими небольшую глубину очереди. Однако их полный потенциал раскрывается именно при интенсивных нагрузках.

Новая память соответствует спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.4, поддерживает протокол NVMe-oF. Выпускаются модули емкостью от 800 Гбайт до 3,2 Тбайт.

Новые продукты обладают высоким ресурсом (около 60 DWPD), они обеспечивают надежность корпоративного уровня, где средняя наработка на отказ должна быть не менее 2,5 млн ч. Имеется поддержка технологии самошифрования (SED), которая обеспечивает защиту данных и соответствие стандарту компьютерной безопасности FIPS 140-2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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