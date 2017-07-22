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LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители

14 сентября 2021, 18:42




Компания Seagate Technology представила два новых портативных SSD-накопителя, выпущенных под премиальным брендом LaCie: LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD. Накопители доступны в нескольких модификациях с емкостью от 500 Гбайт до 2 Тбайт.

Новые SSD позволяют производить чтение со скоростью до 1050 Мбайт/с, а запись -- до 1000 Мбайт/с. К сожалению, производитель не указал, на файлах какого размера выполнялись проверки, но если принять, что речь идет о файлах размером 1 Гбайт, то полученные результаты действительно получились выше, чем способны показать типовые SSD-накопители. Скорость чтения последних составляет на файлах 1 Гбайт скорость около 600-700 Мбайт/с, а записи - 500-600 Мбайт/с.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители


Тем самым, компания Seagate утверждает, что ей удалось поднять на новый уровень стандарт производительности SSD-накопителей и нарастить возможности, необходимые для создания нового контента и его безопасного хранения.

Модель LaCie Mobile SSD Secure отличается от LaCie Portable SSD наличием аппаратной поддержки для защиты данных. Имеется также функция блокировки/разблокировки данных, которая управляется через утилиту в пакете LaCie Toolkit. Благодаря этому, модель SSD Secure обеспечивает дополнительный уровень безопасности и конфиденциальность данных.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители


Оба накопителя оснащены интерфейсом USB 3.2 Gen 2 USB-C, обеспечена совместимость при подключении к устройствам через разъемы USB-C и USB 3.0.

Модели имеют минималистичный дизайн, отличаются компактностью, обладают высокой ударопрочностью. Устройства совместимы с Windows, Mac и iPad без дополнительной настройки.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители


К накопителям прилагается пакет утилит LaCie Toolkit. С их помощью можно выполнять резервное копирование, осуществлять зеркальное отображение данных для их синхронизации на нескольких устройствах. Предоставляется также ограниченная трехлетняя гарантия на защиту от потери данных и от расходов на их возвращение.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD-накопители


Рекомендованная производителем розничная стоимость накопителя LaCie Portable SSD составляет: 10 840 рублей (емкость 500 Гбайт), 17 870 рублей (1 Тбайт) и 34 120 рублей (2 Тбайт). Накопитель LaCie Mobile SSD Secure со встроенными средствами аппаратной защиты недоступен для продажи на территории РФ.



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