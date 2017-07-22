Если с выбором будущего флагманского чипсета Qualcomm уже многое известно и большинство экспертов ожидают замену нынешних флагманских моделей Snapdragon 888/888+ на новый флагманский чипсет Snapdragon 898, то в сегменте чипсетов среднего класса пока нет полной ясности. В этом свете недавно появились слухи, согласно которым Qualcomm ведет разработку и тестирование новых моделей чипсетов в этой нише. По планам, они могут появиться в телефонах уже в 2022 году.
По данным издания WinFuture, в разработке Qualcomm находятся два чипсета среднего класса: Snapdragon SM6375 и Snapdragon SM6225.
Чипсет Snapdragon SM6375 представляет собой восьмиядерный полупроводниковый набор, содержащий четыре производительных ядра «Gold» и четыре энергоэффективных ядра «Silver». Как и большинство новых чипсетов Qualcomm, которые были выпущены за последние полтора года, новый чипсет Snapdragon SM6375 будет оснащен модемным блоком для поддержки сетей 5G.
Qualcomm, якобы, собирается упаковать свой чипсет SM6375 в нескольких конструкционных сборках. Они будут отличаться по настройке тактовых частот ядер. По слухам, рассматриваются модели от «2,1 ГГц (для ядер Gold) / 1,8 ГГц (для ядер Silver)» до «2,5 ГГц (для ядер Gold) / 2,2 ГГц (для ядер Silver)».
Кроме 'того, рассматриваются варианты разной настройки частоты графического процессора: 800, 940 и 960 МГц, в зависимости от модели.
Наиболее мощная, игровая модель чипсета, вероятно, будет иметь самую «сильную» конфигурацию: «2,5 ГГц (для ядер Gold) / 2,2 ГГц (для ядер Silver)», графический процессор на тактовой частоте 960 МГц, поддержку дисплея с частотой обновления экрана до 144 Гц.
Вторая модель Snapdragon SM6225 будет предназначена для оснащения устройств нижнего и среднего ценового сегментов. О сделанном выборе частот работы их вычислительного и графического блоков пока не известно. Зато уже появились слухи, что новый чипсет создается на базе существующего семейства мобильных чипсетов Snapdragon 765G, т.е. новые модели будут их «преемниками».
Интересно то, что будущая модель SM6225, по слухам, будет относиться к более низкой линейке Snapdragon 600. По этой причине разработка нового чипсета ведется с учетом понижения ее производительности и оснащения более узким набором функций, чем имеется у Snapdragon 765G. Зато такой подход позволит сделать новый чипсет с более низкой ценой.
По данным WinFuture, Qualcomm уже проводит тестирование инженерного образца SM6225 на платформе со следующими параметрами: 6 Гбайт установленного ОЗУ, 128 Гбайт установленной основной памяти, дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Этот набор параметров позволяет предположить, что инженеры рассматривают в качестве прототипа устройство, напоминающее OnePlus Nord 2 5G.
Анонс нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 898 ожидается в начале декабря.
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