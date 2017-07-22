На своем сентябрьском мероприятии компания Apple анонсировала выпуск новой линейки смартфонов iPhone 13, которая пришла на смену моделям популярной линейки iPhone 12. В младшем сегменте представлены модели iPhone 13 и iPhone 13 mini. Оба аппарата поддерживают сети 5G, используют новый чипсет A15 Bionic и модернизированный набор камер.
Смартфоны iPhone 13 mini и iPhone 13 оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR диагональю 5,4 (2340х1080 пикселей) и 6,1 дюйма (2532х1170 пикселей) соответственно. Своими габаритными характеристиками они повторяют iPhone 12, чем Apple постаралась показать свою преемственность.
Новые дисплеи поддерживают технологии HDR и Dolby Vision, как и их предшественники, но отличаются более высокой яркостью. Яркость дисплеев на открытом воздухе стала на 28% выше и составляет в обычных условиях около 800 нит. При пиковых состояниях, когда это требует реализация HDR, предусматривающая повышенную детализацию при очень ярком освещении, она может подниматься до 1200 нит.
Поверхность экрана защищена покрытием Ceramic Shield, которое было представлено также и в iPhone 12. Корпус обладает водо- и пыленепроницаемостью, соответствующей требованиям IP68. Смартфон сохраняет работоспособность при погружении под воду на глубину до 6 метров в течение 30 минут.
Новые телефоны работают на 5-нм чипсете A15 Bionic. Он оснащен 6 вычислительными ядрами, два из которых относятся к типу высокопроизводительных, а четыре - энегоэффективных. Новая SoC в полтора раза быстрее конкурентов и является самой производительной на рынке. В состав чипсета входит также новый 4-ядерный графический процессор, превосходящих конкурентов на 30%, а также новый 16-ядерный механизм поддержки ИИ-функций Neural Engine.
Apple не раскрывает размер ОЗУ, поэтому главным отличием при выборе модели становится размер основной памяти, используемой для хранения данных: 128, 256 или 512 Гбайт.
iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены системой из двух камер - широкоугольной и сверхширокоугольной - с разрешением 12 Мп. Широкоугольная камера имеет диафрагму f/1,6, а размер ее пикселя составляет 1,7 мкм. Работающая в паре сверхширокоугольная камера имеет то же разрешение 12 Мп, угол обзора 120° и диафрагму f/2.4.
Новая основная камера смартфонов способна принимать на 47% больше света, обеспечивая снижение шумов и более яркие снимки. Объектив широкоугольной камеры относится к типу 7P, а сверхширокоугольной - 5P.
Поддержка оптической стабилизации реализована за счет применения уникальной технологии Sensor-shift OIS, связанной с микросмещениями сенсора. Впервые она появилась в iPhone 12 Pro Max и теперь доступна в широкоугольных камерах новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini.
Кинематографическая система iPhone поддерживает запись в формате Dolby Vision HDR в режиме до 4K/60fps, замедленную съемку 1080p/240fps. Предоставляются красивые эффекты глубины с автоматическим изменением фокуса, причем фокус можно изменять как во время, так и после съемки. Можно настраивать уровень боке в приложениях Photo и iMovie.
Фронтальная камера имеет то же разрешение 12 Мп, создавая уникальную особенность равного разрешения при любой съемке. Селфи-камера имеет диафрагму f/2.2 и поддерживает Retina Flash. Доступна запись видео в режиме HDR с Dolby Vision на уровне 4K/60fps, а также замедленная съемка 1080p/120fps.
Коммуникационный набор линейки iPhone 13 предусматривает полный охват диапазонов 5G. По словам Apple, к концу 2021 года поддержка 5G в iPhone удвоится по всему миру, при этом смартфоны будут совместимы с услугами более 200 операторов связи в 60 странах и регионах.
Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора с беспроводной зарядкой MagSafe. Ресурс на воспроизведении видео для iPhone 13 mini составляет до 17 часов, iPhone 13 - 19 часов.
Цена в России:
iPhone 13 mini 128 Гбайт - 69 990 руб.
iPhone 13 mini 256 Гбайт - 79 990 руб.
iPhone 13 mini 512 Гбайт - 99 990 руб.
iPhone 13 128 Гбайт - 79 990 руб.
iPhone 13 256 Гбайт - 89 990 руб.
iPhone 13 512 Гбайт - 109 990 руб.