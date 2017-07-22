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Apple показала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный

15 сентября 2021, 12:00




На California Streaming были анонсированы две флагманские модели смартфонов: iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Они пришли на смену прошлогодним фаворитам iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Их продажи уже объявлены в России и первой сенсацией стала более низкая (ниже на 20 000 руб.) цена, по сравнению с ценами на других розничных рынках.

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный


Обе смартфона имеют поддержку 5G, оснащены обновленными OLED-дисплеями Super Retina XDR с ProMotion, новыми чипсетами A15 Bionic и более емкой батареей. iPhone 12 Pro комплектуется дисплеем с диагональю 6,1 дюйма (2532х1170 пикселей), iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма (2778х1284 пикселей).

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный



Новые дисплеи поддерживают адаптивную частоту обновления, которая может изменяться от 10 Гц до 120 Гц, подстраиваясь под контент и внешние условия. Экраны оказались самыми яркими в истории iPhone - максимальная яркость на улице подросла на 25% (до 1000 нит).

Поверхность экрана защищена покрытием Ceramic Shield. Корпус обладает высокой пыле- и водонепроницаемостью, соответствующей требованиям IP68. Согласно анонсу, при погружении на глубину до 6 метров смартфон сохраняет работоспособность в течение 30 минут.

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный


Аппаратная поддержка флагманских моделей выстроена на базе нового 5-нм чипсета A15 Bionic, содержащего 6 вычислительных ядер: два высокопроизводительного и четыре энергоэффективного типа. Поддержка графики выстроена на базе 5-ядерного графического модуля, а поддержка функции ИИ на базе 16-ядерного движка Neural Engine.

Комплектация основной памяти: 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный


Фронтальная камера новых флагманов использует инновационную систему TrueDepth, которая впервые появилась в камере iPhone X в 2017 году. Она включает в себя 12-мегапиксельную фронтальную камеру, которая работает в паре с инфракрасной камерой, точечным проектором и инфракрасным излучателем. Селфи-камера имеет диафрагму f/2.2, использует вспышку Retina Flash и позволяет вести запись видео в режиме HDR с Dolby Vision на уровне 4K/60fps, а также замедленную видеосъемку 1080p/120fps.

Новые модели iPhone 13 Pro оснащены новой 12-мегапиксельной широкоугольной камерой с увеличенным сенсором: размер его пикселя составляет 1,9 мкм. Это самый крупный из когда-либо существовавших в iPhone сенсоров с прекрасной диафрагмой f/1,5. Она работает на пару с 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, которая позволяет значительно повысить качество получаемых снимков в условиях низкой освещенности: до 2,2 раза по сравнению с iPhone 12 Pro и почти в 1,5 раза по сравнению с iPhone 12 Pro Max.

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный


Оптическая стабилизация (OIS) доступна на обеих моделях и реализована по схеме управления микросдигом датчика вместо объектива.

Эта камера имеет гораздо более мощную диафрагму ƒ/1,8, широкий угол обзора (120°) и новую систему автофокусировки, которая проявляет лучшие качества особенно в условиях низкой освещенности (на 92% лучше). Реализован новый дизайн объектива, возможность автофокусировки впервые появилась на iPhone в режиме Ultra Wide, макросъемка возможна с минимального расстояния 2 см: все это стало дополнительным аргументом в пользу выбора новой фотосистемы.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены также 12-мегапиксельным 77-мм телеобъективом, предоставляющим 3-кратный оптический зум. Он может делать портретные снимки даже в ночном режиме с помощью сканера LiDAR.

Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный


Коммуникационный набор линейки iPhone 13 предусматривает полный охват диапазонов 5G. Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора с беспроводной зарядкой MagSafe. Ресурс на воспроизведении видео для iPhone 13 Pro составляет до 22 часов, iPhone 13 Pro Max - 28 часов.

Цена в России:

  • iPhone 13 Pro

    • iPhone 13 Pro 128 Гбайт - 99 990 руб.
    • iPhone 13 Pro 256 Гбайт - 109 990 руб.
    • iPhone 13 Pro 512 Гбайт - 129 990 руб.
    • iPhone 13 Pro 1 Тбайт - 149 990 руб.

  • iPhone 13 Pro Max

    • iPhone 13 Pro Max 128 Гбайт - 109 990 руб.
    • iPhone 13 Pro Max 256 Гбайт - 119 990 руб.
    • iPhone 13 Pro Max 512 Гбайт - 139 990 руб.
    • iPhone 13 Pro Max 1 Тбайт - 159 990 руб.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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