Китайская компания DeepCool объявила о выпуске новой высокопроизводительной модели двухбашенного процессорного кулера AK620 и новых корпусов CG560 и CG540 в форм-факторе Mid-Tower ATX, которые обеспечивают эффективную вентиляцию и предоставляют улучшенные возможности для установки высокопроизводительных компонентов.
DeepCool AK620
Двухбашенный процессорный кулер DeepCool AK620 представляет собой мощное, но в то же время малошумное изделие, оснащенное двумя 120-мм вентиляторами. Для установки на процессор используется выпуклое основание, отличающееся высокоточной обработкой. Здесь же расположены шесть тепловых трубок, проходящих сквозь два радиатора.
Новый кулер может использоваться вместе с сокетами Intel LGA 2066 / 2011 / 1200 / 115X и AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1. Высота кулера составляет 160 мм.
Высокая плотность монтажа алюминиевых рёбер позволяет рассеивать до 260 Вт тепловой энергии. Два установленных вентилятора DeepCool FT120 PWM крепятся на гидродинамических подшипниках и отличаются низким уровнем создаваемого шума.
Рекомендованная цена AK620 составляет 5200 руб.
Корпусы Mid-Tower ATX CG560 и CG540
Корпусы CG560 и CG540 во многом похожи друг на друга и предназначены для системных плат форм-фактора mATX, ATX и E-ATX. Допускается также установка процессорных кулеров высотой до 175 мм и размещение графических плат длиной до 360 мм.
Корпус CG560 предназначен для пользователей, которые хотели бы, чтобы через переднюю панель поступал основной поток воздуха внутрь корпуса. По этой причине они имеет множество крестообразных вентиляционных отверстий. Передняя панель другой модели (CG540) выполнена из закаленного стекла, на котором только изображен крестообразный узор. Этот корпус предназначен для тех, кому достаточно дизайна.
Боковая панель обоих корпусов выполнена из закаленного стекла. Она легко устанавливается с помощью не выпадающих винтов.
Внутри корпусов установлены вентиляторы новой конструкции DeepCool. Созданная схема позволяет сформировать концентрированный воздушный поток и обеспечить эффективное тепловое охлаждение. CG560 и CG540 оснащены тремя 120-мм вентиляторами с подсветкой ARGB на передней панели и одним 140-мм высокопроизводительным вентилятором, расположенным на задней панели. В общей сложности внутри могут быть установлены до шести 120-мм или пяти 140-мм вентиляторов.
Помимо этого корпусы предусматривают возможность установки радиаторов жидкостного охлаждения размером до 280 мм / 360 мм на передней панели и 240 мм / 280 мм на верхней панели.
На передней панели есть два порта USB 3.0 и контроллер для предустановленных вентиляторов ARGB. Внутри CG560 и CG540 имеются два места для крепления 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и два лотка для 3,5-дюймовых жестких дисков.
Рекомендованная цена корпусов DeepCool CG560 и CG540 составляет 5750 руб.