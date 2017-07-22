Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой было объявлено о выпуске двух флагманских смартфонов - Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Первая модель может рассматриваться как более бюджетная. Но она оснащена похожей аппаратной начинкой, что и старший флагман. Компания Xiaomi относит новые модели к стилю Cinemagic («Киномагия»), подчеркивая тем самым, что новые смартфоны отличаются богатыми возможностями фото- и видеосъемки.
Обе модели имеют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора в 480 Гц и покрытием Gorilla Glass Victus. Селфи-камера с разрешением 16 Мп расположена в элегантном круглом отверстии в верхней части дисплея. Сочетание этих характеристик выглядит достойно, позволяя реализовать максимум из доступной на сегодняшний день графики.
На первый взгляд, дисплеи идентичны, но различия кроются в их внутренних деталях. Например, у модели Xiaomi 11T отсутствует поддержка Dolby Vision, которая есть у 11T Pro. Старшая модель получила знаки отличия высокого графического качества, попав в рейтинг DisplayMate A+, она также получила поддержку MEMC.
Отмечается также небольшое отличие в настройке частоты обновления AMOLED-дисплея. У модели Xiaomi 11T она выбирается между 30, 60, 90 и 120 Гц, в то время, как для 11T Pro выбор простирается в диапазоне от 60 до 120 Гц.
Младший Xiaomi 11T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Эта 6-нм SoC содержит четыре ядра ARM Cortex-A55 и четыре Cortex-A78. Поддержка графики реализована на базе ускорителя Mali-G77 MC9. Для работы доступно 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
Старшая модель Xiaomi 11T Pro отличается тем, что оснащается оперативной памятью более высокого класса (LPDDR5) и может иметь до 12 Гбайт ОЗУ. Но главное отличие - более мощный, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888.
При выборе камер Xiaomi положилась на 108-Мп сенсор Samsung ISOCELL HM2 у Xiaomi 11T Pro; младшая модель получила основную камеру с разрешением 64 Мп. Их дополняют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 5-мегапиксельная камера для макросъемки. Этот набор одинаков у обеих моделей.
Оба смартфона получили мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч. При этом Xiaomi 11T Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, способную зарядить смартфон на 100% всего за 17 минут. Причем зарядка будет работать даже при отрицательных температурах (до -10°С). Адаптер питания поставляется в комплекте с устройством. Xiaomi 11T поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Ее возможностей хватит для полной зарядки смартфона за 36 минут.