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Xiaomi анонсировала новые флагманы Xiaomi 11T и 11T Pro в стиле киномагии

15 сентября 2021, 17:36




Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой было объявлено о выпуске двух флагманских смартфонов - Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Первая модель может рассматриваться как более бюджетная. Но она оснащена похожей аппаратной начинкой, что и старший флагман. Компания Xiaomi относит новые модели к стилю Cinemagic («Киномагия»), подчеркивая тем самым, что новые смартфоны отличаются богатыми возможностями фото- и видеосъемки.

Xiaomi анонсировала новые флагманы 11T и 11T Pro в стиле Cinemagic


Обе модели имеют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора в 480 Гц и покрытием Gorilla Glass Victus. Селфи-камера с разрешением 16 Мп расположена в элегантном круглом отверстии в верхней части дисплея. Сочетание этих характеристик выглядит достойно, позволяя реализовать максимум из доступной на сегодняшний день графики.

Xiaomi анонсировала новые флагманы 11T и 11T Pro в стиле Cinemagic


На первый взгляд, дисплеи идентичны, но различия кроются в их внутренних деталях. Например, у модели Xiaomi 11T отсутствует поддержка Dolby Vision, которая есть у 11T Pro. Старшая модель получила знаки отличия высокого графического качества, попав в рейтинг DisplayMate A+, она также получила поддержку MEMC.

Отмечается также небольшое отличие в настройке частоты обновления AMOLED-дисплея. У модели Xiaomi 11T она выбирается между 30, 60, 90 и 120 Гц, в то время, как для 11T Pro выбор простирается в диапазоне от 60 до 120 Гц.

Младший Xiaomi 11T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Эта 6-нм SoC содержит четыре ядра ARM Cortex-A55 и четыре Cortex-A78. Поддержка графики реализована на базе ускорителя Mali-G77 MC9. Для работы доступно 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Старшая модель Xiaomi 11T Pro отличается тем, что оснащается оперативной памятью более высокого класса (LPDDR5) и может иметь до 12 Гбайт ОЗУ. Но главное отличие - более мощный, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

При выборе камер Xiaomi положилась на 108-Мп сенсор Samsung ISOCELL HM2 у Xiaomi 11T Pro; младшая модель получила основную камеру с разрешением 64 Мп. Их дополняют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 5-мегапиксельная камера для макросъемки. Этот набор одинаков у обеих моделей.

Xiaomi анонсировала новые флагманы 11T и 11T Pro в стиле Cinemagic


Оба смартфона получили мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч. При этом Xiaomi 11T Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, способную зарядить смартфон на 100% всего за 17 минут. Причем зарядка будет работать даже при отрицательных температурах (до -10°С). Адаптер питания поставляется в комплекте с устройством. Xiaomi 11T поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Ее возможностей хватит для полной зарядки смартфона за 36 минут.

Цены в Европе:

    Xiaomi 11T

      Xiaomi 11T - 8+128 Гбайт - 499 евро (42 800 руб.)
      Xiaomi 11T - 8+256 Гбайт - 549 евро (47 100 руб.)

    Xiaomi 11T Pro

      Xiaomi 11T Pro - 8+128 Гбайт - 649 евро (55 600 руб.)
      Xiaomi 11T Pro - 8+256 Гбайт - 699 евро (59 900 руб.)
      Xiaomi 11T Pro - 12+256 Гбайт - 749 евро (64 200 руб.)





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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