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Valve направила инженерные образцы игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам

15 сентября 2021, 19:04




Компания Valve сделала еще один шаг на пути к ожидаемому выпуску игровой консоли Steam Deck. Компания объявила об отправке в адрес ключевых партнеров готовых комплектов с рабочим образцом консоли.

Valve направила инженерные образца игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам


Steam Deck - это игровая консоль под управлением SteamOS, операционной системы на базе Linux собственной разработки Valve. Консоль имеет небольшой дисплей, но позволяет также выводить контент на внешний экран или телевизор, аналогично Switch. Steam Deck может работать как через док-станцию, так и путем подключения с помощью USB Type-C.

Valve направила инженерные образца игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам


Как отмечается в сопроводительном письме, партнерам предлагаются «тестовые сборки для инженерной проверки». Вендор планирует заинтересовать разработчиков, чтобы те смогли на собственном опыте познакомиться с новым устройством, разобраться, насколько оно удобно, эффективно и функционально для запуска игр и иного контента.

Valve направила инженерные образца игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам


Модули рассылаются партнерам не ради получения от них обратной связи. Компания намерена предоставить разработчикам игр возможность на личном опыте убедиться, что их игры оптимизированы для Steam Deck.





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