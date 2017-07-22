Компания Valve сделала еще один шаг на пути к ожидаемому выпуску игровой консоли Steam Deck. Компания объявила об отправке в адрес ключевых партнеров готовых комплектов с рабочим образцом консоли.
Steam Deck - это игровая консоль под управлением SteamOS, операционной системы на базе Linux собственной разработки Valve. Консоль имеет небольшой дисплей, но позволяет также выводить контент на внешний экран или телевизор, аналогично Switch. Steam Deck может работать как через док-станцию, так и путем подключения с помощью USB Type-C.
Как отмечается в сопроводительном письме, партнерам предлагаются «тестовые сборки для инженерной проверки». Вендор планирует заинтересовать разработчиков, чтобы те смогли на собственном опыте познакомиться с новым устройством, разобраться, насколько оно удобно, эффективно и функционально для запуска игр и иного контента.
Модули рассылаются партнерам не ради получения от них обратной связи. Компания намерена предоставить разработчикам игр возможность на личном опыте убедиться, что их игры оптимизированы для Steam Deck.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".