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Первые фотографии сокета Intel LGA1700

15 сентября 2021, 20:05




В последние дни наблюдается рост слухов вокруг планов выпуска новой серии процессоров Intel Core 12-го поколения, более известных как Alder Lake. Например, недавно появилась публикация дорожной карты Intel по данному направления на несколько лет вперед.

Однако эксперты сразу поспешили высказать сомнения относительно реализуемости планов, указывая на то, что до сих пор неизветсны ни блок-схема будущих чипов, ни раскладка их выходных контактов. Поэтому переход на новую архитектуру в виде сокетов LGA1700 для настольных процессоров, мол, выглядит неопределенно.

Ответом на эти сомнения стала публикация первых фотоснимков сокета Intel LGA1700. Ег вид раньше встречался только на рендерах или технических чертежах.

Первые фотографии сокета Intel LGA1700


Если сравнивать Intel LGA1700 с LGA1200 и другими сокетами более ранних видов, то новый разъем отличается тем, что его контактная площадка более вытянута. Прежнее семейство Socket H (LGA115x и LGA1200) имеет площадку квадратной формы. С другой стороны, хотя процессорный разъем Intel HEDT (LGA1366, LGA2011 и LGA2066) также имеет контактную площадку прямоугольной формы, но она вытянута не настолько сильно, как у LGA1700.

По внешнему виду можно сказать, что механизм удержания в сокете LGA1700 будет похож на крепеж Socket H, а также на большинство других сокетов Intel LGA (хотя LGA1700 отличается от LGA2011 / LGA2066).

В настоящее время известно, что раскладка выводов LGA1700 имеет 100 неиспользуемых контактов. Это связано с тем, что сокет физически повторяет раскладку сокета LGA1800, разработка которого велась с прицелом на использование с процессорами Intel будущих поколений. В них могут появиться дополнительные контакты питания и, как следствие, появятся новые контакты ввода-вывода.

Вертикальный зазор (Z-высота) сокета LGA1700 несколько меньше, чем у Socket H. Это повлечет за собой серьезные изменения в конструкции удерживающего механизма, с помощью которого крепится кулер.

Первые фотографии сокета Intel LGA1700


Ожидается, что сокет LGA1700 и чипсет Intel 600 будут использоваться как минимум для двух следующих поколений процессоров - Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения. В основе процессора Raptor Lake будут использоваться те же производственные узлы Intel 7 (10 нм Enhanced SuperFin), что и для Alder Lake. В состав Raptor Lake войдут восемь ядер Raptor Cove и 16 ядер Gracemont Efficiency. Ожидается, что анонс Raptor Lake состоится в конце 2022 года.



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