Intel ведет разработку технологии, которая позволит обновлять системное микропрограммное обеспечение системы в процессе его исполнения без необходимости перезагрузки. Информация об этом была получена из анализа патчей для ядра Linux. Из этих источников удалось также получить название новой функции - Intel Seamless Update.
Концептуально эта функция напоминает то, как осуществляется поддержка и обновление микрокода UEFI - небольшой операционной системы, работающей поверх системной прошивки настольной системы и служащей интерфейсом между ОС и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования.
Возможность обновить прошивку без необходимости перезагрузки востребована в первую очередь для бизнес-применений. В настоящее время приходится перезагружать систему для обновления прошивки для внесения исправлений. Это требование является жестким для многих промышленных систем. Перезагрузка вызывает необходимость прекращения работы запущенных программ, способна замедлить работу инфраструктуры, поскольку на ввод обновлений может уйти до нескольких минут рабочего времени. В течение этого времени, пока система перезагружается, она и все прикладные системы не могут быть использованы.
К подобным прерываниям в работе очень чувствительны клиенты, работающие под высокими требованиями SLA (соглашений об уровне обслуживания) в отношении простоев. Перезагрузка означает, что для таких систем понижается условие их почти 100%-ной безотказной работы.
Ожидается, что новая функция Intel Seamless Update появится вместе с анонсом процессоров Intel Xeon поколения Sapphire Rapids.
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