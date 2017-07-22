Компания Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров. Они позволяют играть с экрана мобильных устройств пользователям, которые испытывают проблемы от того, что их пальцы становятся слишком потными в процессе игры. Наперстки также пригодятся тем, кого раздражают жирные пятна на экране, остающиеся после игровой сессии.
Игровые наперстки Razer Finger Sleeves также помогают повысить качество игры, увеличивая точность нажатий и управляемость.
Наперстки надеваются на большой и указательный пальцы обеих рук. Они изготовлены из «гладкой высокочувствительной ткани», в которую вплетены проводящие серебряные волокна, повышающие чувствительность и точность отклика при прикосновении к поверхности экрана.
Новый материал уменьшает трение. Для этого используются нейлон и спандекс. По оценкам пользователей, игровые наперстки, тактильно напоминают материал, используемый для одежды для фитнеса. Толщина составляет 0,8 мм.
Предполагается, что материал обладает высокой проницаемостью для воздуха, наперстки «дышат». Материал впитывает пот и не создает дискомфорта.
В то же время уже высказаны предположения, что пальцы при игре в наперстках могут становиться более горячими, чем обычно. Это может вызывать повышенное потоотделение.
Сначала пользователи восприняли информацию о выходе аксессуара, как обычную шутку. Но, похоже, это все-таки правда. Наперстки уже продаются в США в онлайн-магазине Razer за 9,99 долларов.
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