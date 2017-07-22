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Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров

16 сентября 2021, 09:39




Компания Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров. Они позволяют играть с экрана мобильных устройств пользователям, которые испытывают проблемы от того, что их пальцы становятся слишком потными в процессе игры. Наперстки также пригодятся тем, кого раздражают жирные пятна на экране, остающиеся после игровой сессии.

Игровые наперстки Razer Finger Sleeves также помогают повысить качество игры, увеличивая точность нажатий и управляемость.

Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров


Наперстки надеваются на большой и указательный пальцы обеих рук. Они изготовлены из «гладкой высокочувствительной ткани», в которую вплетены проводящие серебряные волокна, повышающие чувствительность и точность отклика при прикосновении к поверхности экрана.

Новый материал уменьшает трение. Для этого используются нейлон и спандекс. По оценкам пользователей, игровые наперстки, тактильно напоминают материал, используемый для одежды для фитнеса. Толщина составляет 0,8 мм.

Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров


Предполагается, что материал обладает высокой проницаемостью для воздуха, наперстки «дышат». Материал впитывает пот и не создает дискомфорта.

В то же время уже высказаны предположения, что пальцы при игре в наперстках могут становиться более горячими, чем обычно. Это может вызывать повышенное потоотделение.

Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров


Сначала пользователи восприняли информацию о выходе аксессуара, как обычную шутку. Но, похоже, это все-таки правда. Наперстки уже продаются в США в онлайн-магазине Razer за 9,99 долларов.



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