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Новый радиатор be quiet! MC1 идеально подходит для охлаждения M.2 SSD-накопителя PlayStation 5

16 сентября 2021, 11:27




Немецкая компания be quiet!, известный производитель компонентов премиум-класса для компьютеров, сообщила о выпуске радиатора MC1 для твердотельных накопителей M.2. В качестве отдельной фичи указано, что новая модель «идеально подходит для использования в корпусе PlayStation 5».

Акцент на SSD-накопитель для PS5 появился неслучайно. Компания Sony недавно выпустила обновление прошивки, благодаря которому можно разблокировать слот расширения M.2 SSD, находящийся внутри PS5. Японцы не упоминали о нем при выпуске приставки, но «тайна» сразу стала известна экспертам. Пришлось ждать больше года, пока Sony официально ее раскрыла.

Новый радиатор be quiet! MC1 идеально подходит для охлаждения M.2 SSD-накопителя PlayStation 5


Необходимость охлаждения для SSD объясняется тем, что дополнительный твердотельный накопитель, установленный внутри игровой приставки, имеет свойство довольно сильно нагреваться. Это может привести к троттлингу, т.е. дросселированию или пропуску тактов/циклов, если по-простому. Поэтому Sony рекомендует использовать SSD M.2 только с радиатором.

Новый радиатор be quiet! MC1 идеально подходит для охлаждения M.2 SSD-накопителя PlayStation 5


Со слов be quiet!, они предлагают геймерам «идеальное решение проблемы». be quiet! MC1 совместим со всеми односторонними и двусторонними твердотельными накопителями 2280 M.2. Отмечается, что модель be quiet! MC1 идеально помещается в слот расширения PS5, что встречается далеко не у каждого радиатора на рынке. Требуются достаточно компактные размеры радиатора, чтобы иметь возможность охлаждать двусторонние SSD-накопители, защищая модули памяти с обеих сторон печатной платы от перегрева.

В результате новый радиатор be quiet! MC1 обеспечивает намного более низкие и безопасные температуры SSD, отсутствие проблемы перегрева в длительных игровых сессиях и рост срока службы накопителя. Его «абсолютно черный» дизайн подчеркивает элитарность выбора.



Радиатор be quiet! MC1 для твердотельных накопителей M.2 продается по цене около 1500 руб.



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