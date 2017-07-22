Немецкая компания be quiet!, известный производитель компонентов премиум-класса для компьютеров, сообщила о выпуске радиатора MC1 для твердотельных накопителей M.2. В качестве отдельной фичи указано, что новая модель «идеально подходит для использования в корпусе PlayStation 5».
Акцент на SSD-накопитель для PS5 появился неслучайно. Компания Sony недавно выпустила обновление прошивки, благодаря которому можно разблокировать слот расширения M.2 SSD, находящийся внутри PS5. Японцы не упоминали о нем при выпуске приставки, но «тайна» сразу стала известна экспертам. Пришлось ждать больше года, пока Sony официально ее раскрыла.
Необходимость охлаждения для SSD объясняется тем, что дополнительный твердотельный накопитель, установленный внутри игровой приставки, имеет свойство довольно сильно нагреваться. Это может привести к троттлингу, т.е. дросселированию или пропуску тактов/циклов, если по-простому. Поэтому Sony рекомендует использовать SSD M.2 только с радиатором.
Со слов be quiet!, они предлагают геймерам «идеальное решение проблемы». be quiet! MC1 совместим со всеми односторонними и двусторонними твердотельными накопителями 2280 M.2. Отмечается, что модель be quiet! MC1 идеально помещается в слот расширения PS5, что встречается далеко не у каждого радиатора на рынке. Требуются достаточно компактные размеры радиатора, чтобы иметь возможность охлаждать двусторонние SSD-накопители, защищая модули памяти с обеих сторон печатной платы от перегрева.
В результате новый радиатор be quiet! MC1 обеспечивает намного более низкие и безопасные температуры SSD, отсутствие проблемы перегрева в длительных игровых сессиях и рост срока службы накопителя. Его «абсолютно черный» дизайн подчеркивает элитарность выбора.
Радиатор be quiet! MC1 для твердотельных накопителей M.2 продается по цене около 1500 руб.