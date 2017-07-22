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Fujifilm может работать над складным смартфоном в стиле Samsung Galaxy Fold

16 сентября 2021, 13:18




По всей видимости, компания Fujifilm ведет разработку собственной модели складного смартфона. Для многих это предположение кажется фантастичным, учитывая, что японская компания известна на рынке прежде всего в качестве производителя цифровых камер и некоторых других продуктов, включая принтеры, но точно не смартфонов.

Тем не менее, в сети был обнаружен новый патент, поданный компанией Fujifilm в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Патент носит название 'Electronic device and non-transitory computer readable medium' и описывает конструкцию смартфона с большим основным складным дисплеем. Он может складываться внутрь, «вынося» наверх внешний дисплей меньшего размера.

Fujifilm получила патент на складной телефон в стиле Samsung Galaxy Fold


Сравнение позволяет предположить, что патент описывает дизайн устройства, очень похожего на серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold.

В новом патенте прослеживается интерес к использованию стилуса вместе. Он явно продиктован успехом, достигнутым складным Galaxy Z Fold3, который также предусматривает использование стилуса.

Fujifilm получила патент на складной телефон в стиле Samsung Galaxy Fold


Поскольку в патентах представлены только технические чертежи, то LetsGoDigital привлекли известных дизайнеров из Graphic Designed Technizo Concept. Они воссоздали вид смартфона на основе чертежей, получив несколько четких визуализаций описываемого в патенте продукта. Эти изображения позволяют наглядно увидеть, как может выглядеть устройство на основе патента Fujiilm.

К сожалению, в патенте не показана задняя часть устройства. Поэтому у художников не было информации о количестве установленных на задней панели камер и особенностях их расположения. В то же время понятно, что Fujiilm предполагает использовать на передней панели подэкранную селфи-камеру.

На данный момент неясно, действительно ли компания Fujiilm работает над созданием подобного телефона, или новый патент просто играет функцию «тролля», чтобы получить доход с тех компаний, которые ведут разработки в этом направлении.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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