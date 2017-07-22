РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Легендарный бренд Grundig вернулся в Россию

16 сентября 2021, 15:49




14 сентября стало известно, что легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени. По этому поводу в Москве прошла пресс-конференция.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


Тем, кто не помнит этой легенды, можно напомнить слова из известной песни В.С. Высоцкого:

«Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник «Грюндиг»,
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волнении жутком,
И с номерочком на ноге».

Название «Грюндиг» было нарицательным еще 20 лет назад, не уступая по популярности «Ксерокс», «МакДональдс» и другим брендам. О возвращении бренда премиальной бытовой техники Grundig в Россию, сообщил международный производитель бытовой техники «Арчелик» (Arçelik A.Ş.), нынешний владелец этого бренда, и его эксклюзивный партнер в сегменте встроенной бытовой кухонной техники в России - Группа М.Видео-Эльдорадо.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


Компания Grundig ведет свою родословную от «Radio-Vertrieb Fürth, Grundig & Wurzer, Handel mit Radiogeräten». Она была основана в 1930 году в городе Фюрт Максом Грюндигом вместе с компаньоном.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени

Макс Грюндиг


Сначала это был специализированный магазин для радиоприборов. Компания имела огромный успех: уже в 1938 году ее годовой оборот достиг миллиона марок. Во время Второй Мировой войны компания специализировалась на производстве трансформаторов для армии, но в 1945 году она переориентировалась на ремонт радиотехники.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


В 1947 году компания прошла ребрендинг и получила всемирную известность как Grundig GmbH, специализирующаяся на выпуске радиотехники. Продукцию компании отличали традиционно высокое немецкое качество и внимание к инновациям. Например, первый западногерманский телевизор был выпущен в 1952 году под маркой Grundig. В СССР техника Grundig продавалась за чеки Внешпосылторга, что также было признаком высокого качества.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


В 1990-е компания Grundig стала испытывать большие трудности в конкурентной борьбе с азиатскими производителями. В 1993 году Grundig AG перешла под контроль голландской компании Philips, также специализирующейся на выпуске бытовой электроники и техники. В 1998 году Philips продала Grundig консорциуму германских компаний, а когда к 2001 году убытки Grundig составили около 150 млн евро, компания была признана банкротом, и ее выкупила британско-турецкая инвестиционная группа, в состав которой входили турецкая телевизионная компания Beko и британская Alba, специализирующиеся на производстве бытовой электроники. В 2007 году Alba продала свою часть бизнеса компании Beko. С 2007 года Grundig Elektronik A.S. - это турецкая компания в структуре Arçelik.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


В последние годы тема устойчивого развития стала ключевой для Grundig. В одних моделях бренда присутствуют детали из материалов вторичной переработки, другие сделаны с использованием технологий уменьшения экоследа и экономии природных ресурсов. Часть продукции Grundig производится на предприятиях с нулевым выбросом углерода.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


Во время прошедшей конференции гостям был представлен шоу-рум с техникой Grundig. В Arçelik считают, что для возвращения бренда Grundig в России выбрано удачное время. Компания гарантирует качество, новейшие технологии и эстетику класса премиум.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени


Встроенная кухонная техника Grundig будет эксклюзивно доступна в магазинах и онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо. Она окажется представлен в ценовом сегменте выше среднего.

Легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Анонс Facebook Ray-Ban Stories: умные очки за 299 долларов
  • Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику
  • Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы
  • Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля
  • BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02

    • следующая новость
    Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G

    предыдущая новость
    Fujifilm может работать над складным смартфоном в стиле Samsung Galaxy Fold

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Лучший компьютерный корпус Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 сентября, 2021

    Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G

    Легендарный бренд Grundig вернулся в Россию

    Fujifilm может работать над складным смартфоном в стиле Samsung Galaxy Fold

    Новый радиатор be quiet! MC1 идеально подходит для охлаждения M.2 SSD-накопителя PlayStation 5

    Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров

    15 сентября, 2021

    Intel готовит функцию Intel Seamless Update для обновления прошивки без перезагрузки

    Опубликованы первые фотографии сокета Intel LGA1700

    Valve направила инженерные образцы игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам

    Xiaomi анонсировала новые флагманы Xiaomi 11T и 11T Pro в стиле киномагии

    DeepCool анонсировала процессорный кулер AK620 и два корпуса серии CG под системные платы ATX

    Apple показала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный

    Анонс iPhone 13 и iPhone 13 mini: новый чипсет, более яркий экран, доступность функций флагмана

    14 сентября, 2021

    Слухи о Snapdragon SM6375 5G и SM6225: ближайшие планы Qualcomm по чипсетам среднего класса

    Анонс LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD: высокоскоростные портативные SSD

    KIOXIA начала поставки SSD серии KIOXIA FL6, отвечающих стандарту Storage Class Memory

    Новая разработка Samsung позволит использовать наушники под водой

    Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами ждут в России

    Анонс Huawei MateBook 13s и MateBook 14s: современные ноутбуки на процессорах Intel 11-го поколения

    В России появились шесть геймерских мониторов линейки AOPEN HC5

    13 сентября, 2021

    Анонс BIOSTAR TZ590-BTC DUO: материнская плата для всех видов майнинга

    ССЫЛКИ