14 сентября стало известно, что легендарный бренд Grundig вернулся в Москву в начале осени. По этому поводу в Москве прошла пресс-конференция.
Тем, кто не помнит этой легенды, можно напомнить слова из известной песни В.С. Высоцкого:
«Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник «Грюндиг», Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, Ну а к нам попал в волнении жутком, И с номерочком на ноге».
Название «Грюндиг» было нарицательным еще 20 лет назад, не уступая по популярности «Ксерокс», «МакДональдс» и другим брендам. О возвращении бренда премиальной бытовой техники Grundig в Россию, сообщил международный производитель бытовой техники «Арчелик» (Arçelik A.Ş.), нынешний владелец этого бренда, и его эксклюзивный партнер в сегменте встроенной бытовой кухонной техники в России - Группа М.Видео-Эльдорадо.
Компания Grundig ведет свою родословную от «Radio-Vertrieb Fürth, Grundig & Wurzer, Handel mit Radiogeräten». Она была основана в 1930 году в городе Фюрт Максом Грюндигом вместе с компаньоном.
Макс Грюндиг
Сначала это был специализированный магазин для радиоприборов. Компания имела огромный успех: уже в 1938 году ее годовой оборот достиг миллиона марок. Во время Второй Мировой войны компания специализировалась на производстве трансформаторов для армии, но в 1945 году она переориентировалась на ремонт радиотехники.
В 1947 году компания прошла ребрендинг и получила всемирную известность как Grundig GmbH, специализирующаяся на выпуске радиотехники. Продукцию компании отличали традиционно высокое немецкое качество и внимание к инновациям. Например, первый западногерманский телевизор был выпущен в 1952 году под маркой Grundig. В СССР техника Grundig продавалась за чеки Внешпосылторга, что также было признаком высокого качества.
В 1990-е компания Grundig стала испытывать большие трудности в конкурентной борьбе с азиатскими производителями. В 1993 году Grundig AG перешла под контроль голландской компании Philips, также специализирующейся на выпуске бытовой электроники и техники. В 1998 году Philips продала Grundig консорциуму германских компаний, а когда к 2001 году убытки Grundig составили около 150 млн евро, компания была признана банкротом, и ее выкупила британско-турецкая инвестиционная группа, в состав которой входили турецкая телевизионная компания Beko и британская Alba, специализирующиеся на производстве бытовой электроники. В 2007 году Alba продала свою часть бизнеса компании Beko. С 2007 года Grundig Elektronik A.S. - это турецкая компания в структуре Arçelik.
В последние годы тема устойчивого развития стала ключевой для Grundig. В одних моделях бренда присутствуют детали из материалов вторичной переработки, другие сделаны с использованием технологий уменьшения экоследа и экономии природных ресурсов. Часть продукции Grundig производится на предприятиях с нулевым выбросом углерода.
Во время прошедшей конференции гостям был представлен шоу-рум с техникой Grundig. В Arçelik считают, что для возвращения бренда Grundig в России выбрано удачное время. Компания гарантирует качество, новейшие технологии и эстетику класса премиум.
Встроенная кухонная техника Grundig будет эксклюзивно доступна в магазинах и онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо. Она окажется представлен в ценовом сегменте выше среднего.