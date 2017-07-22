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Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G

16 сентября 2021, 15:54




Компания Apple представила на этой неделе новые модели планшетов iPad Pro и iPad mini шестого поколения. Впервые модели iPad, оборудованные поддержкой сотовой связи, получили возможность подключаться к сетям 5G.

Однако, как оказалось, американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G, работающим в сегменте mmWave. В отличие от более дорогих планшетов iPad Pro., которые имеют полную поддержку для сетей 5G во всех диапазонах, поддержка более быстрых сетей mmWave 5G не распространяется на более бюджетные модели iPad mini.

Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G


Это вызывало недоумение среди пользователей, потому что для смартфонов iPhone нет таких ограничений: они работают со всеми диапазонами частот 5G вне зависимости от класса.

В настоящее время поддержка mmWave 5G ограничена линейкой iPhone 13, линейкой iPhone 12 и сотовыми вариантами 11- и 12,9-дюймовых планшетов iPad Pro.

Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G


В то же время Apple сообщила, что количество диапазонов поддержки в сегменте sub 6 ГГц была расширена для всех моделей iPhone 13 и iPad mini. Они могут работать, по словам Apple, с более широким охватом сегментов сетей 5G в диапазоне sub 6 ГГц в целом, чем iPhone 12 и сотовые модели iPad Pro. Другими словами, новые планшеты iPad mini имеют более широкое покрытие 5G во всем мире, чем iPhone 12 предыдущего поколения и iPad Pro нового поколения. Вот такой получился парадокс!

В то же время необходимо отметить, что все особенности поддержки сетей 5G для iPhone 13 и iPad Pro в диапазоне частот mmWave 5G не распространяются на модели, продаваемые в других странах, кроме США. Поддержка mmWave по-прежнему ограничена только моделями iPhone и iPad, продаваемыми в США. Его отсутствие в новом «сотовом» варианте iPad mini, скорее всего, коснется только клиентов, которые живут в США.



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