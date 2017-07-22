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GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения

16 сентября 2021, 20:18




Компания GoPro представила новую флагманскую экшн-камеру HERO10 Black. Главные новинки в ее оснащении - новый высокопроизводительный процессор GP2 и обновленная система стабилизации видео HyperSmooth 4.0.

Новая экшн-камера позволяет снимать реалистичное видео с разрешением 5,3K и скоростью 60 кадр/сек, 4K /120 кадр/сек и 2,7K с ранее недостижимой скоростью 240 кадр/сек. В России новая GoPro HERO10 Black будет доступна с 16 октября 2021 года по цене 49 990 рублей.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения


Внутри камеры установлен новый процессор GP2. Он оснащен матрицей сверхвысокого разрешения (23,6 Мпк). При съемке с «нормальной» частотой 60 кадр/сек достигается максимальное разрешение видео уровня 5,3K. При такой съемке гарантируется плавное воспроизведение и, при необходимости, просмотр с двукратным замедлением.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения


При съемке видео с разрешением 4K экшн-камера обеспечивает скорость до 120 кадр/сек. Это позволяет получать 4-кратное замедление. При съемке видео с разрешением 2,7K достижима очень высокая скорость 240 кадр/сек и 8-кратное замедление при просмотре.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения


Новый процессор GP2 применяет улучшенные алгоритмы подавления шумов (3DNR) и локального отображения тона (LTN). Благодаря им, достигается высокая детализация картинки, формируются реалистичные текстуры, обеспечивается высокий контраст даже при слабом освещении.

На результатах съемки видео 5K можно делать 19,6-мегапиксельные стоп-кадры в формате 4:3, из видео 5,3K - 15,8-мегапиксельные стоп-кадры. Такие статические снимки позволяют значительно обогатить материал при монтаже, что часто делается при съемке спортивных состязаний и динамичных сцен.

В процессе разработки новой камеры был улучшен алгоритм HyperSmooth 4.0. Он позволяет сглаживать даже самую сильную тряску.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения


Большие возможности скрыты в увеличении предельного угла наклона камеры. Взамен прежних 27° теперь камера допускает наклон до 45. Это позволяет практически устранить проблемы, которые могут возникать при выравнивании горизонта, позволяя «оживить» даже самые хаотично снятые видеоролики, доводя их плавность и устойчивость картинки до профессионального уровня.

Камера использует съемный аккумулятор емкостью 1720 мАч. Повышена прочность и водонепроницаемость, которая теперь позволяет снимать на глубине до 10 м.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения


Для записи стереозвука установлены три микрофона с улучшенным подавлением шума ветра. Запись ведется в оригинальном формате RAW, исключающем искажения.

GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения




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