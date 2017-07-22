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Теперь официально: виртуальные машины многих типов не будут работать в Windows 11

17 сентября 2021, 10:09




Microsoft официально подтвердила, что большинство (если не все) виртуальных машин, созданных ранее и активно используемых сейчас на платформах Windows, не будут работать в Windows 11. Причина кроется в особенностях реализации новой архитектуры ОС.

Тревогу забили многие тестеры, получившие последнее обновление новой ОС в рамках программы массового тестирования Windows Insiders. Один за другим они сообщали, что не смогли обновить до последней сборки Windows 11 свои виртуальные машины. Причиной отказа стала ошибка с модулем TPM 2.0.

Microsoft официально подтвердила, что виртуальные машины многих типов не будут работать в Windows 11


Позднее Microsoft выложила пост на форуме со служебной информацией о выпущенных обновлениях. В разделе по релизу Windows 11 Insider Preview Build 22000.194 компания подтвердила, что теперь для запуска Windows 11 на виртуальной машине потребуется, чтобы эта виртуальная машина поддерживала взаимодействия с TPM 2.0.

Microsoft написала следующее:

«Новая сборка включает изменения, которые распространяют требования, предъявляемые к системе Windows 11, на виртуальные машины (ВМ) аналогично тому, как и на физические компьютеры. Ранее созданные виртуальные машины, на которых выполняются сборки Insider Preview, могут не обновляться до новой сборки. В Hyper-V совместимые виртуальные машины должны быть созданы как виртуальные машины 2-го поколения».

Microsoft официально подтвердила, что виртуальные машины многих типов не будут работать в Windows 11


Фактически это означает, что Windows 11 будет работать только с VMWare Workstation Pro или Hyper-V Manager, который включен в Windows 10 Pro и Enterprise Windows.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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