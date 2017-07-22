Microsoft официально подтвердила, что большинство (если не все) виртуальных машин, созданных ранее и активно используемых сейчас на платформах Windows, не будут работать в Windows 11. Причина кроется в особенностях реализации новой архитектуры ОС.
Тревогу забили многие тестеры, получившие последнее обновление новой ОС в рамках программы массового тестирования Windows Insiders. Один за другим они сообщали, что не смогли обновить до последней сборки Windows 11 свои виртуальные машины. Причиной отказа стала ошибка с модулем TPM 2.0.
Позднее Microsoft выложила пост на форуме со служебной информацией о выпущенных обновлениях. В разделе по релизу Windows 11 Insider Preview Build 22000.194 компания подтвердила, что теперь для запуска Windows 11 на виртуальной машине потребуется, чтобы эта виртуальная машина поддерживала взаимодействия с TPM 2.0.
Microsoft написала следующее:
«Новая сборка включает изменения, которые распространяют требования, предъявляемые к системе Windows 11, на виртуальные машины (ВМ) аналогично тому, как и на физические компьютеры. Ранее созданные виртуальные машины, на которых выполняются сборки Insider Preview, могут не обновляться до новой сборки. В Hyper-V совместимые виртуальные машины должны быть созданы как виртуальные машины 2-го поколения».
Фактически это означает, что Windows 11 будет работать только с VMWare Workstation Pro или Hyper-V Manager, который включен в Windows 10 Pro и Enterprise Windows.
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