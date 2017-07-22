Судя по последним слухам, Samsung готовит новый смартфон Samsung Galaxy A73, который может получить премиальную камеру с разрешением 108 Мп. Сообщается, что Samsung собирается выпустить эту модель в 2022 году.
Появление в линейке смартфонов средней ценовой категории премиальной камеры может означать только одно: Samsung инициирует новый виток совершенствования камер для смартфонов, который затронет все сегменты, в том числе премиальную категорию.
Подтверждением этой догадки может служить другой слух: в Samsung планируют в следующем году распространить поддержку оптической стабилизации изображения (OIS) на все модели линейки Galaxy A. В связи с этим слух, что Galaxy A73 может стать первым смартфоном серии со 108-мегапиксельной камерой, уже не кажется таким неправдоподобным.
Samsung Galaxy A73 заменит смартфон Galaxy A72. Последний оснащен блоком из четырех камер. В его состав входят основная 64-мегапиксельная камера с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 8-мегапиксельный телеобъектив и 5-мегапиксельная камера для макросъемки. Для селфи предлагается 32-мегапиксельная камера.
Как и предшественник, Samsung Galaxy A73 может получить AMOLED-панель с высокой частотой обновления и емкий аккумулятор с возможностью быстрой зарядки. По всей видимости, будет обеспечена повышенная пыле- и влагозащита по уровню IP67. О выборе мобильной ОС пока ничего неизвестно. Возможно, будет предустановлена оболочка One UI 4.0 на базе Android 12.
Согласно предположениям, смартфон окажется построен на чипсете Snapdragon 7-й серии,=. Он может иметь 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Пожалуй это и все, что пока известно о новинке.