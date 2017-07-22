РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Смартфон Samsung Galaxy A73 может получить премиальную 108-Мп камеру

17 сентября 2021, 11:30




Судя по последним слухам, Samsung готовит новый смартфон Samsung Galaxy A73, который может получить премиальную камеру с разрешением 108 Мп. Сообщается, что Samsung собирается выпустить эту модель в 2022 году.

Появление в линейке смартфонов средней ценовой категории премиальной камеры может означать только одно: Samsung инициирует новый виток совершенствования камер для смартфонов, который затронет все сегменты, в том числе премиальную категорию.

Смартфон Samsung Galaxy A73 может быть оснащен премиальной камерой 108 Мп


Подтверждением этой догадки может служить другой слух: в Samsung планируют в следующем году распространить поддержку оптической стабилизации изображения (OIS) на все модели линейки Galaxy A. В связи с этим слух, что Galaxy A73 может стать первым смартфоном серии со 108-мегапиксельной камерой, уже не кажется таким неправдоподобным.

Samsung Galaxy A73 заменит смартфон Galaxy A72. Последний оснащен блоком из четырех камер. В его состав входят основная 64-мегапиксельная камера с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 8-мегапиксельный телеобъектив и 5-мегапиксельная камера для макросъемки. Для селфи предлагается 32-мегапиксельная камера.

Как и предшественник, Samsung Galaxy A73 может получить AMOLED-панель с высокой частотой обновления и емкий аккумулятор с возможностью быстрой зарядки. По всей видимости, будет обеспечена повышенная пыле- и влагозащита по уровню IP67. О выборе мобильной ОС пока ничего неизвестно. Возможно, будет предустановлена оболочка One UI 4.0 на базе Android 12.

Согласно предположениям, смартфон окажется построен на чипсете Snapdragon 7-й серии,=. Он может иметь 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Пожалуй это и все, что пока известно о новинке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Новый Samsung Galaxy M22 с четырьмя камерами на 48 Мп ждут в России
  • В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22
  • Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании
  • Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора для своих смартфонов
  • Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели самолета в Сиетле

    • следующая новость
    Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном

    предыдущая новость
    Теперь официально: виртуальные машины многих типов не будут работать в Windows 11

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие игровые ноутбуки Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Лучший компьютерный корпус Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 сентября, 2021

    Геймерская мебель ASUS ROG наконец «доехала» до российских магазинов IKEA

    Huawei может вернуться на рынок 5G-смартфонов уже в ближайшее время

    Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном

    Смартфон Samsung Galaxy A73 может получить премиальную 108-Мп камеру

    Теперь официально: виртуальные машины многих типов не будут работать в Windows 11

    16 сентября, 2021

    GoPro представила экшн-камеру HERO10 Black нового поколения

    Стали известны новые подробности о чипсете Google Tensor

    Американских пользователей новых планшетов iPad mini лишили доступа к высокоскоростным сетям 5G

    Легендарный бренд Grundig вернулся в Россию

    Fujifilm может работать над складным смартфоном в стиле Samsung Galaxy Fold

    Новый радиатор be quiet! MC1 идеально подходит для охлаждения M.2 SSD-накопителя PlayStation 5

    Razer выпустила наперстки Finger Sleeves для геймеров

    15 сентября, 2021

    Intel готовит функцию Intel Seamless Update для обновления прошивки без перезагрузки

    Опубликованы первые фотографии сокета Intel LGA1700

    Valve направила инженерные образцы игровой консоли Steam Deck ключевым партнерам

    Xiaomi анонсировала новые флагманы Xiaomi 11T и 11T Pro в стиле киномагии

    DeepCool анонсировала процессорный кулер AK620 и два корпуса серии CG под системные платы ATX

    Apple показала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max: модный, крупный, удобный

    Анонс iPhone 13 и iPhone 13 mini: новый чипсет, более яркий экран, доступность функций флагмана

    14 сентября, 2021

    Слухи о Snapdragon SM6375 5G и SM6225: ближайшие планы Qualcomm по чипсетам среднего класса

    ССЫЛКИ