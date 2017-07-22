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Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном

17 сентября 2021, 12:42




Китайская компания Hisense объявила о выпуске первого в мире лазерного телевизора со сворачиваемым экраном. Анонс состоялся на форуме передовых лазерных технологий 3rd Global Laser Display Technology and Industry Development Forum.

Новинка представляет собой проекционную модель, которая работает с использованием технологий цветных лазеров. Первая в мире модель коммерческого лазерного телевизора, Mitsubishi LaserVue L65-A90, появилась еще в 2008 году, но эта технология до сих пор находится на стадии интенсивных НИОКР. Подобные ТВ только готовятся к выпуску. Компания Hisense показала, что относится к числу пионеров в этом направлении.

Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном


При анонсе нового телевизора Юй Чжитао, вице-президент холдинговой компании Hisense Group, заявил: «Лазерный дисплей на самом деле представляет собой набор космических технологий. Первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном Hisense - это только начало нашего взлета».

Новый лазерный телевизор Hisense имеет сворачиваемый экран толщиной 1,6 мм. Он представляет собой проекционную плоскость размером 77-дюймов. Телевизор оснащен механизмом, который позволяет раскручивать и выдвигать экран, а также проецировать на него изображение с помощью полноцветной лазерной технологии.

Дизайн проекционного экрана не требует присутствия боковых лицевых панелей, поэтому все изображение проецируется без видимых боковых торцов. В конструкции входят только более массивная верхняя часть с механизмом сворачивания и более тонкий низ, который не позволяет экрану скручиваться и поддерживает его поверхность. Для реализации новой технологии в портфеле Hisense были собраны более 70 патентов, которые относятся к технологии лазерного проецирования.

Новая технология позволяет получать сверхвысокое разрешение 4K HDR и сверхширокую цветовую гамму на уровне 107% BT.2020. Максимальная яркость составляет 350 нит. Для управления телевизором используется процессор Transvision, а динамики Harmon Kardon обеспечивают воспроизведение звука на уровне профессионального кинотеатра.

Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном


Изделие изготовлено с использованием высокотехнологичных материалов, пришедших из «авиационной отрасли». Они гарантируют надежное сворачивание, гибкость и необходимую жесткость.

Отмечается, что при разработке аудиосистемы привлекалась команда профессиональных специалистов в области звука - Harmon Cardon Golden Ear. Они реализовали систему декодирования Dolby DTS.

Hisense анонсировала первый в мире лазерный телевизор со сворачиваемым экраном


В настоящее время новый лазерный телевизор с выдвижным экраном Hisense доступен для заказа на JD.com. Его цена не сообщается, а за бронирование требуется внести всего 1 юань (10 руб.). Ожидается, что поставки нового телевизора начнутся в конце этого года.



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