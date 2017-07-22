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Huawei может вернуться на рынок 5G-смартфонов уже в ближайшее время

17 сентября 2021, 14:19




В сети распространились слухи, согласно которым компания Huawei собирается начать выпуск новых 5G-смартфонов. Это должно произойти не «в следующие 10 лет», а в совсем скором будущем. Невероятно? Фейк? Неправда? Тогда по порядку.

В сети высплыли свидетельства, что у Huawei наконец-то появилось собственное «решение», которое позволит выпускать смартфоны с поддержкой 5G. Сообщивший об этом анонимный источник утверждает, что он является штатным сотрудником Huawei и поэтому знает об этом изнутри.

Слухи: Huawei собирается начать выпуск новых 5G-смартфонов в скором будущем


Он заявил, что в скором будущем Huawei собирается возобновить выпуск устройств с поддержкой сетей 5G. Единственное, что компании мешало сделать это до сих пор - отсутствие надежных производственных партнеров с технологиями соответствующего уровня. Поиск таких партнеров стал для Huawei нелегкой задачей, но она смогла найти решение, как утверждает источник.

Кроме последнего утверждения, все остальное можно назвать несомненной правдой. У Huawei есть ресурсы и опыт разработки устройств на базе технологий 5G. До сих пор все проблемы упирались только в отсутствие у нее производственной базы.

Слухи: Huawei собирается начать выпуск новых 5G-смартфонов в скором будущем


Еще до того, как США ввели запрет на продажи готовой полупроводниковой 5G-продукции Huawei, компания сумела сделать внушительные запасы чипсетов Kirin от TSMC с поддержкой 5G. Однако уже прошло достаточно времени, за которое у Huawei должны были закончиться ее запасы чипсетов.

Известно, что Huawei старалась привлечь новых игроков, взамен TSMC, но пока не было свидетельств того, что ей удалось этого добиться. Это подтверждается отсутствием на рынке Mate 40E который был официально анонсирован еще в марте.

Позднее компания выпустила серию смартфонов Huawei P50 с 4G, тогда как его предшественники использовали 5G. Все это также подтверждало, что Huawei не удалось закупить компоненты в условиях монополии на выпуск 5G-полупроводников со стороны США и Японии.

В то же время уже известно, что в конце этого года Huawei собирается выпустить серию смартфонов Mate 50, которая в идеале должна поддерживать 5G. Каким образом Huawei планирует получать соответствующие компоненты, все еще неизвестно.

В этой связи сделанное заявление анонимного источника выглядит более чем интригующе. Но пока это лишь слух, и к нему стоит относиться с осторожностью.



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