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Геймерская мебель ASUS ROG наконец «доехала» до российских магазинов IKEA

17 сентября 2021, 14:56




Как THG.ru уже сообщал в начале этого года, компании IKEA и ASUS ROG объявили о начале совместной разработки компьютерной мебели и аксессуаров для геймеров. Ожидалось, что первая партия совместной продукции появится в магазинах IKEA совсем скоро.

Так и произошло, но запуск продаж ограничился только магазинами IKEA в Китае. Продажи начались там еще в январе 2021 года. Сообщалось, что новые продукты скоро начнут поступать в магазины IKEA по всему миру, но, по всей видимости, пандемия задержала начало продаж.

Геймерская мебель ASUS ROG наконец «доехала» до российских магазинов IKEA


Теперь, похоже, период ожидания наконец завершается. Согласно обнародованному пресс-релизу IKEA, новые партии товаров бренда ASUS ROG уже стали завозить в магазины IKEA, в том числе в Россию.

Ожидается, что на прилавках появится шесть самостоятельных групп/семейств новых продуктов, разделенные по нескольким категориям: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELARE. Названия в значительной степени заимствованы из футбольной терминологии в шведской интерпретации. Ранее ожидалось, что под брендом ASUS ROG появится более 30 новых продуктов, от «игровых» столов и стульев до ключевых геймерских аксессуаров, таких как подставки для кружек и подушки для шеи.

Геймерская мебель ASUS ROG наконец «доехала» до российских магазинов IKEA


Например, это традиционные компьютерные столы (как с ручной регулировкой высоты, так и с электроприводом), столики-подставки на колесиках, коврики под геймерское кресло, накладные настольные маты с напылением против соскальзывания, всевозможные крючки и ремни на липучках для крепления различного компьютерного оборудования и периферийных устройств; небольшие тумбочки на колесиках и другие аксессуары. Главный ожидаемый аксессуар - это геймерское кресло IKEA x ROG.

По оценкам IKEA, во всем мире насчитывается не менее 2,5 млрд поклонников компьютерных игр. Правда это или нет, неизвестно, но рынок без всякого сомнения, огромный.

Эксперты в гейминге, уставшие от ожидания, уже упоминают о забавных цитатах от лица ASUS в опубликованном пресс-релизе IKEA. В них упоминается о захватывающих игровых инновациях, связанных с предметами компьютерной мебели. Без всякого сомнения, в ASUS много знают о болевых точках геймеров, припоминая иногда «угловатые игровые продукты».

Геймерская мебель ASUS ROG наконец «доехала» до российских магазинов IKEA


«Мы много знаем о потребностях, болевых точках и ожиданиях геймеров, и мы хотим разработать решения для максимального погружения в игровой процесс». - заявил Джонни Чан, дизайнер Asus Republic of Gamers.



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