Как THG.ru уже сообщал в начале этого года, компании IKEA и ASUS ROG объявили о начале совместной разработки компьютерной мебели и аксессуаров для геймеров. Ожидалось, что первая партия совместной продукции появится в магазинах IKEA совсем скоро.
Так и произошло, но запуск продаж ограничился только магазинами IKEA в Китае. Продажи начались там еще в январе 2021 года. Сообщалось, что новые продукты скоро начнут поступать в магазины IKEA по всему миру, но, по всей видимости, пандемия задержала начало продаж.
Теперь, похоже, период ожидания наконец завершается. Согласно обнародованному пресс-релизу IKEA, новые партии товаров бренда ASUS ROG уже стали завозить в магазины IKEA, в том числе в Россию.
Ожидается, что на прилавках появится шесть самостоятельных групп/семейств новых продуктов, разделенные по нескольким категориям: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELARE. Названия в значительной степени заимствованы из футбольной терминологии в шведской интерпретации. Ранее ожидалось, что под брендом ASUS ROG появится более 30 новых продуктов, от «игровых» столов и стульев до ключевых геймерских аксессуаров, таких как подставки для кружек и подушки для шеи.
Например, это традиционные компьютерные столы (как с ручной регулировкой высоты, так и с электроприводом), столики-подставки на колесиках, коврики под геймерское кресло, накладные настольные маты с напылением против соскальзывания, всевозможные крючки и ремни на липучках для крепления различного компьютерного оборудования и периферийных устройств; небольшие тумбочки на колесиках и другие аксессуары. Главный ожидаемый аксессуар - это геймерское кресло IKEA x ROG.
По оценкам IKEA, во всем мире насчитывается не менее 2,5 млрд поклонников компьютерных игр. Правда это или нет, неизвестно, но рынок без всякого сомнения, огромный.
Эксперты в гейминге, уставшие от ожидания, уже упоминают о забавных цитатах от лица ASUS в опубликованном пресс-релизе IKEA. В них упоминается о захватывающих игровых инновациях, связанных с предметами компьютерной мебели. Без всякого сомнения, в ASUS много знают о болевых точках геймеров, припоминая иногда «угловатые игровые продукты».
«Мы много знаем о потребностях, болевых точках и ожиданиях геймеров, и мы хотим разработать решения для максимального погружения в игровой процесс». - заявил Джонни Чан, дизайнер Asus Republic of Gamers.
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