В преддверии предстоящего крупного анонса компании Meizu в Китае было объявлено о выпуске новой модели TWS-наушников Meizu mblu Blus. В отличие от большинства TWS-моделей, которые можно встретить на рынке, наушники Meizu mblu Blus отличаются уникальным дизайном. Производитель взял лучшее, что есть на рынке: внешне наушники напоминают Apple AirPods Pro, а используемый для них футляр для зарядки очень похож на аксессуар новых моделей Samsung Galaxy Buds.
Новые наушники Meizu mblu Blus оснащены 12-мм драйверами и подключаются через Bluetooth 5.2. Особенно быстро их сопряжение проходит со смартфонами Meizu.
Наушники защищены от воды по стандарту IPX4. Это позволяет без всяких сомнений брать их на пробежку даже в дождливую погоду, не опасаясь проблем с работоспособностью.
Для управления используются сенсорные жесты. По уровню активного шумоподавления (ANC) они могут соперничать с лучшими моделями на рынке: до 30 дБ.
В каждом наушнике устанавливается батарея емкостью 43 мАч. При полной зарядке с отключенным шумоподавлением наушники должны проработать до 6,5 ч. При включенном шумоподавлении время автономной работы снижается до 5,5 ч.
Зарядный футляр несет в себе батарею емкостью 520 мАч. Если использовать его ресурс, то время работы наушников при включенной системе ANC вырастет до 25 ч. Если же шумоподавление отключить, то наушники проработают еще дольше: до 30 ч.
Зарядку футляра можно выполнять беспроводным способом (Qi) либо с подключением по USB Type-C.
Цвет футляра и наушников только белый. Зато есть три разные насадки, которые подойдут к нужному размеру ушной раковины.
Но самое приятное - это цена новых наушников Meizu mblu Blus: 31 доллар (2300 руб).