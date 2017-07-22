Российские геймеры получили возможность купить доступный игровой монитор AOPEN 27HC5RZ. Его цена на российском рынке стартует от 26 990 рублей.
AOPEN 27HC5RZ имеет изогнутый профиль с диагональю 27 дюймов, VA-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Изогнутый дисплей с радиусом кривизны 1500R и соотношением сторон 16:9 позволяет чувствовать эффект погружения в мир виртуальных развлечений. Для геймеров это важно, потому что помогает справляться с неизбежным появлением слепых зон на плоских экранах, которые могут становиться их уязвимым местом в баталиях.
Для удобной работы предусмотрена регулировка до 12 см по горизонтали и вертикали. Можно отрегулировать и под нужный угол наклона в диапазоне от -5 до +25°. Доступны повороты под углом до 30° вправо и влево в горизонтальной плоскости. Безрамочная конструкция обеспечивает больше полезной площади для отображения контента и делает монитор оптимальным вариантом для организации мультиэкранных игровых систем.
Комплекс защитных опций, среди которых технология фильтрации синего спектра света BlueLight Shield и технология предотвращения мерцания Flicker-Less, позволяют снижать нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях. Выполняется фильтрация холодных оттенков и подавляется эффект мерцания. Для мониторов с высокой частотой обновления это имеет важное значение.
Применение технологии Low-dimming позволяет автоматически понижать яркость экрана в условиях плохой освещенности. При дневном освещении и наличии ярких источников искусственного света в работу вступает технология ComfyView, обеспечивающая эффективное подавление бликов.
Не забыто и VESA-крепление (75х75) с тыльной стороны. Благодаря ему, можно разместить несколько экранов на совместимом кронштейне, позволяя выстроить конструктивный дизайн, наиболее подходящий под игровой стиль владельца.
Производитель отмечает высокую частоту обновления экрана монитора (до 240 Гц) и быстрый отклик (до 1 мс). Используемая VA-матрица имеет не самую высокую яркость 250 нит при приличной контрастности (3000:1). Естественные оттенки создаются за счет 72% покрытия цветового пространства NTSC.
Поддержка технологии AMD FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления монитора со скоростью вывода кадров от видеокарты. Она обеспечивает плавность игрового процесса, помогая геймерам получать отличные впечатления в соревновательных играх.
Интерфейсная панель предлагает необходимые порты для подключения монитора к видеокарте. На тыльную сторону вынесены два разъема HDMI версии 2.0 и FreeSync-совместимый DisplayPort 1.2. Для игровых наушников предусмотрен аудиовыход под коннекторы mini-jack, а в качестве штатного акустического решения по бокам выведены встроенные динамики с суммарной мощностью до 4 Вт (2х2 Вт).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".