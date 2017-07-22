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В России начались продажи доступного игрового монитора AOPEN 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов

17 сентября 2021, 18:47




Российские геймеры получили возможность купить доступный игровой монитор AOPEN 27HC5RZ. Его цена на российском рынке стартует от 26 990 рублей.

AOPEN 27HC5RZ имеет изогнутый профиль с диагональю 27 дюймов, VA-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Изогнутый дисплей с радиусом кривизны 1500R и соотношением сторон 16:9 позволяет чувствовать эффект погружения в мир виртуальных развлечений. Для геймеров это важно, потому что помогает справляться с неизбежным появлением слепых зон на плоских экранах, которые могут становиться их уязвимым местом в баталиях.

В России начались продажи доступного игрового монитора AOPEN 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов


Для удобной работы предусмотрена регулировка до 12 см по горизонтали и вертикали. Можно отрегулировать и под нужный угол наклона в диапазоне от -5 до +25°. Доступны повороты под углом до 30° вправо и влево в горизонтальной плоскости. Безрамочная конструкция обеспечивает больше полезной площади для отображения контента и делает монитор оптимальным вариантом для организации мультиэкранных игровых систем.

В России начались продажи доступного игрового монитора AOPEN 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов


Комплекс защитных опций, среди которых технология фильтрации синего спектра света BlueLight Shield и технология предотвращения мерцания Flicker-Less, позволяют снижать нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях. Выполняется фильтрация холодных оттенков и подавляется эффект мерцания. Для мониторов с высокой частотой обновления это имеет важное значение.

Применение технологии Low-dimming позволяет автоматически понижать яркость экрана в условиях плохой освещенности. При дневном освещении и наличии ярких источников искусственного света в работу вступает технология ComfyView, обеспечивающая эффективное подавление бликов.

Не забыто и VESA-крепление (75х75) с тыльной стороны. Благодаря ему, можно разместить несколько экранов на совместимом кронштейне, позволяя выстроить конструктивный дизайн, наиболее подходящий под игровой стиль владельца.

В России начались продажи доступного игрового монитора AOPEN 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов



Производитель отмечает высокую частоту обновления экрана монитора (до 240 Гц) и быстрый отклик (до 1 мс). Используемая VA-матрица имеет не самую высокую яркость 250 нит при приличной контрастности (3000:1). Естественные оттенки создаются за счет 72% покрытия цветового пространства NTSC.

Поддержка технологии AMD FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления монитора со скоростью вывода кадров от видеокарты. Она обеспечивает плавность игрового процесса, помогая геймерам получать отличные впечатления в соревновательных играх.

В России начались продажи доступного игрового монитора AOPEN 27HC5RZ с диагональю 27 дюймов



Интерфейсная панель предлагает необходимые порты для подключения монитора к видеокарте. На тыльную сторону вынесены два разъема HDMI версии 2.0 и FreeSync-совместимый DisplayPort 1.2. Для игровых наушников предусмотрен аудиовыход под коннекторы mini-jack, а в качестве штатного акустического решения по бокам выведены встроенные динамики с суммарной мощностью до 4 Вт (2х2 Вт).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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