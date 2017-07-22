Один из крупнейших в Индии операторов связи, компания Vodafone Idea Limited (Vi) провела нагрузочные испытания сетей 5G в рамках правительственной кампании по изучению возможностей внедрения в стране этого стандарта связи.
Компания Vi входит в отобранную государственным Департаментом телекоммуникаций (DoT) группу поставщиков телекоммуникационных услуг, которые получили разрешение на закупку и оценку оборудования 5G операторского класса. Помимо Vi, в группу вошли компании Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и MTNL.
Компаниям предстоит оценить возможности оборудования различных поставщиков, в число которых попали Ericsson, Nokia, Samsung и Development of Telematics (C-DoT). Китайские вендоры были исключены из числа поставщиков оборудования для оценки.
Оценочное тестирование было запущено в мае этого года и рассчитано на шесть месяцев. Первые два месяца (июнь и июль) выделялись на закупку и установку оборудования.
В ходе тестирования предложено рассмотреть широкий диапазон экспериментального спектра частот, включая среднюю полосу (от 3,2 ГГц до 3,67 ГГц), полосу миллиметровых волн (от 24,25 ГГц до 28,5 ГГц) и субгигагерцовую полосу (700 ГГц). Поставщикам услуг разрешено также использовать собственный, выделенный им, существующий спектр (800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц и 2500 МГц) для проведения испытаний 5G.
Провайдерам рекомендовано проводить испытания с использованием технологии 5Gi, разработанной Центром передового опыта в области беспроводных технологий IIT в Мадрасе (CEWiT) и IIT в Хайдарабаде.
Каждый оператор должен провести испытания в сельских и полугородских условиях, а также в условиях города. Целью испытаний должно стать изучение преимуществ распространения технологии 5G по всей стране, не ограничиваясь только городскими районами. Испытания проводятся на некоммерческой основе.
Как сообщает Vi, в ходе испытаний им удалось достичь пиковой скорости 3,7 Гбит/с с очень низкой задержкой в полосе спектра миллиметрового диапазона. Рекордные значения были получены в лабораторных условиях выстроенной в городе Пуна сквозной транспортной сети Cloud Core и сети радиодоступа нового поколения.