В браузере Chrome скоро появится возможность быстро оценить качество защиты при просмотре текущей Web-страницы. Новый набор функций появится в Chrome вслед за Microsoft Edge, где уже ведется аналогичная разработка.
Еще две недели назад появилась информация о создании нового набора инструментов для браузера Microsoft Edge. Он предоставит пользователю подробную информацию о параметрах защиты Web-страницы на текущей вкладке и сведения об источнике получения данных. Вся информация будет предлагаться в удобочитаемой форме.
До сих пор пользователи могли судить о степени защиты только по цвету значка метки «Замок», который располагался в начале адресной строки. Если он отображался зеленым цветом, то считалось, что обмен данными с текущим сайтом защищен. Красный цвет или перечеркнутый значок предупреждали о каких-то угрозах безопасности.
Несмотря на то, что пользователям часто не хватало более подробной информации о том, почему соединение считается небезопасным, они не могли получить ее. Новые инструменты позволят решить эту проблему и получить точную информацию, что именно защищено, а что находится под угрозой.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".